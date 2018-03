Nguyễn Thị Loan trình diễn áo tứ thân tại Miss Grand International

Người đẹp Brazil - Renata Sena. "Top 10 trang phục dân tộc ấn tượng nhất" sẽ dựa trên lượng bình chọn ("Like" và "Share" trên Facebook) của khán giả. Mỗi lượt "Like" tương ứng một điểm. Mỗi lượt "Share" tương ứng 10 điểm. Dựa trên Top 10 do khán giả bình chọn, ban giám khảo sẽ quyết định thí sinh chiến thắng phần thi này. Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 diễn ra vào ngày 25/10.