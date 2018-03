Người mẫu Playboy tố Ryan Phillippe bạo hành

Con gái Choi Jin Sil tố bị bà ngoại bạo hành đến muốn tự tử

Theo E! Online, Elsie Hewitt vừa đâm đơn kiện lên tòa án Los Angeles, Mỹ. Người mẫu kể tài tử 43 tuổi đã đấm, đá, ném cô xuống cầu thang nhiều lần tại nhà riêng của anh hồi tháng 7.

Chấn thương khiến Elsie đau, tức ngực, trầy xước, bầm tím nhiều vùng cơ thể. Tờ The Blast cho biết sau khi Elsie giám định các thương tích, cảnh sát ban hành lệnh cấm, buộc Ryan Phillippe cách ly với người mẫu. Tuy nhiên, anh vẫn tìm cách liên lạc, tiếp cận với bạn gái, khiến cô sợ hãi, căng thẳng.

Elsie cũng tiết lộ Ryan nghiện ngập, thường xuyên sử dụng chất kích thích.

Ryan Philippe bị bạn gái cũ tố bạo hành

Đại diện của Ryan Phillippe phủ nhận mọi cáo buộc của người mẫu sinh năm 1996. Họ cho biết lệnh cách ly đã được gỡ bỏ vài ngày sau khi Elsie Hewitt tố Ryan Phillippe và khẳng định câu chuyện đã bị bóp méo. Phía nam diễn viên kể sau khi chia tay, Elise tìm đến nhà bạn trai cũ để gây sự, hai người to tiếng với nhau và người mẫu không may bị ngã.

Ryan Phillippe (trái) và Elsie Hewitt.

Nguồn tin thân cận của Ryan Phillippe cho biết cảnh sát, luật sư thành phố không truy tố vụ việc sau khi điều tra. Tuy nhiên, Elsie Hewitt vẫn cố nộp đơn lên tòa án.

Ryan Phillippe sinh năm 1974. Anh nổi tiếng với loạt phim I Know What You Did Last Summer (1997), Cruel Intentions (1999), 54 (1998), Crash (2004)... Anh kết hôn với diễn viên Reese Witherspoon năm 1999, ly hôn năm 2007.

Thanh Thanh