Người mẫu Playboy đi bước nữa sau 10 tháng ly hôn

Theo The Blast, buổi tiệc diễn ra trong không khí đầm ấm tại thị trấn Tyniec, gần thành phố Krakow. Ban đầu, Joanna Krupa định tổ chức lễ cưới bí mật. Tuy nhiên, sau đó, cô mời một số bạn bè, người thân chung vui.

Douglas Nunes sinh năm 1972, hơn Joanna Krupa sáu tuổi.

Trong hôn lễ, Joanna Krupa mặc đầm trễ vai dáng đuôi cá. Cô để kiểu tóc búi đơn giản. Ở tuổi 39, người mẫu vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, thân hình thon gọn. Em gái cô - Marta Andretti - mặc váy sequin dài, làm phù dâu.

Joanna đính hôn với ông xã Douglas hồi tháng 3, sau năm tháng hẹn hò. Trước đó, tháng 10/2017, cô ly hôn Romain Zago sau bốn năm chung sống. Nhiều nguồn tin cho biết họ mâu thuẫn bởi Joanna Krupa nhiều lần trì hoãn việc sinh con.

Em gái Joanna Krupa (phải) làm phù dâu cho chị.

Joanna Krupa sinh năm 1979 ở Ba Lan. Cô từng hai lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy. Năm 2006, cô được tạp chí GQ bình chọn là "Người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh". Người đẹp cũng làm mẫu cho nhiều tạp chí danh tiếng khác như Maxim, Cosmopolitan, InStyle, Glamour... Cô tham gia một số chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ như Dancing with the Stars, The Real Housewives of Miami.