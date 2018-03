Ngôi sao phim 'Bác sĩ Zhivago' qua đời

Omar Sharif tâm sự về tình yêu và sự cô đơn

Nguồn tin trên Variety cho hay ngôi sao điện ảnh Ai Cập qua đời chiều 10/7 tại một bệnh viện ở Cairo sau cơn đau tim. Hồi tháng 5, người đại diện của nam diễn viên cho biết ông mắc bệnh Alzheimer.

Omar Sharif là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới trong thập niên 1960. Ông được nhớ đến qua những vai diễn trong Dr. Zhivago, Lawrence of Arabia, Funny Girl... Cùng thành công toàn cầu của Lawrence of Arabia (David Lean đạo diễn, có sự tham gia của Peter O'Toole) trong năm 1962, Sharif bắt đầu nổi danh thế giới với một đề cử Oscar "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cho vai diễn trong phim.

Tài tử Omar Sharif trong một bộ phim.

Thập niên 1960, nam diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao bận rộn ở Hollywood. Ông tham gia ba phim vào năm 1964, trong đó có Behold a Pale Horse và The Yellow Rolls Royce. Năm 1965, Omar Sharif tiếp tục xuất hiện trong ba phim, bao gồm vai nam chính đầu tiên trong tác phẩm điện ảnh Anh - Dr. Zhivago. Vai diễn mang về cho nam diễn viên một giải Quả Cầu Vàng.

Ngoại hình dễ biến hóa và giọng nói thanh lịch, không mang nặng phương ngữ khiến nam diễn viên có thể xuất hiện với nhiều dạng nhân vật có gốc gác khác nhau. Trong Behold a Pale Horse, ông đóng một người Tây Ban Nha, trong Dr. Zhivago là một người Nga, trong Genghis Khan là một người Mông Cổ, ở Funny Girl là một tay chơi bạc người New York hay trong The Night of the Generals là một quân nhân Đức trong Thế chiến II.

Cuối những năm 1960, ông xuất hiện trong các phim MacKenna’s Gold và Mayerling. Trong thập niên 1970, Sharif tham gia ít dự án phim hơn. Một số tác phẩm ấn tượng thời gian này là The Tamarind Seed (đóng cùng Julie Andrew) và Juggernaut.

Giữa những năm 1980, nam diễn viên trở lại với điện ảnh Ai Cập - nơi khởi đầu sự nghiệp. Ông cũng tham gia một số chương trình truyền hình như Petits mythes urbains, Ten Commandments, The Last Templar... Dự án cuối cùng mà Omar Sharif tham gia là một bộ phim ngắn về giáo dục có tên 1001 Inventions and the World of Ibn Al-Haytham dự kiến phát hành cuối năm nay.

Nam diễn viên khi về già.

Omar Sharif kết hôn với ngôi sao điện ảnh Ai Cập - Faten Hamama - nhưng ly hôn năm 1974. Cả hai đóng chung trong nhiều phim như Sleepless (1957), The River of Love (1960)... Họ có với nhau một con trai trước khi chia tay. Sharif không kết hôn thêm lần nào.

Di Ca