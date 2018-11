Ngoại hình lấn át tài năng của 'mỹ nam mắt nâu' xứ Hàn

Seo Kang Joon gần đây gây chú ý khi liên tiếp xuất hiện trong các phim truyền hình. Vào 21/9, tác phẩm "The third charm" do anh đóng chính sẽ lên sóng đài JTBC, sau đó anh tiếp tục quay "Something about us"... Nhà sản xuất cho biết diễn viên dần trở nên phổ biến, có lượng fan đông đảo nhờ điển trai. Họ hy vọng anh cải thiện kỹ năng diễn xuất, thoát khỏi biệt danh "diễn như robot, đơ cứng" để không phụ lòng người hâm mộ.