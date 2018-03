Ngoại hình gây thương nhớ của 'Nữ thần sắc đẹp' xứ Hàn

Sau năm năm luyện tập dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của công ty quản lý, Yoona được chọn làm gương mặt đại diện của nhóm nhạc thần tượng SNSD - gồm 9 cô gái tài năng. Ngày 5/8/2007, nhóm lần đầu ra mắt làng giải trí với ca khúc "Into the new world" trên chương trình "Inkigayo" của đài SBS, trong đó Yoona nổi bật ở vị trí trung tâm. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ trở thành hiện tượng tại đất nước này. Suốt 10 năm qua, SNSD là nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc và châu Á.