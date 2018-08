Ngoại hình gây sốt một thời của 'Hoàng tử Hallyu' Ryu Shi Won

Tài tử từng hợp tác với nhiều minh tinh Hàn Quốc, trong đó có cố nghệ sĩ Choi Jin Sil (phim "Từ khi biết em"), Kim Hye Soo (dự án "Style"). Với vai Jung Soo Bin chân thành và chu đáo trong phim "Lời cầu hôn" (1997), anh thắng giải Diễn viên được yêu thích tại KBS Drama Awards và Cặp tình nhân đẹp nhất màn ảnh cùng Kim Hee Sun. Cặp sao còn tái hợp trong tác phẩm "To the End of the World" năm 1998.