Ngoại hình điển trai của Won Bin 22 năm trước

Suốt 15 năm nay, Won Bin không đóng phim truyền hình mà chuyển hẳn sang mảng điện ảnh. Anh ghi dấu ấn trong loạt phim đình đám như "My Brothers" (2004), "Cờ bay phấp phới" (2004), "Mother" (2009), "The Man from Nowhere" (2010)...