Ngoại hình của 'Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc' qua thời gian

Sau "Song hoa điếm", In Sung nhập ngũ và không nhận lời đóng phim suốt 5 năm. Năm 2013, anh gây sốt khi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Gió đông năm ấy", đóng cặp cùng Song Hye Kyo. Nhân vật của anh là kẻ lưu manh, giả danh anh trai thất lạc của nữ chính với mục đích kiếm tiền. Một năm sau đó, In Sung được chú ý khi đóng "It's okay, that's love" (Chỉ có thể là yêu) cùng Gong Hyo Jin.