Ngô Trác Hy lộ ảnh tắm chung với vợ người

Ngô Trác Hy và đồng nghiệp chơi trò 'chung vợ'

Tờ Next Magazine Hong Kong ngày 20/9 đăng tải những bức ảnh hai diễn viên Bao la vùng trời 2 (Triumph In The Skies 2) tắm chung trong bể bơi. Trong ảnh, Ngô Trác Hy cởi trần, thân mật với Lương Tĩnh Kỳ - diễn viên đã có chồng - của TVB. Có lúc, nữ diễn viên còn bá cổ tài tử rất tự nhiên.

Cảnh tắm chung của Trác Hy, Tĩnh Kỳ đăng trên tạp chí. Ảnh: Next Magazine.

Trước đó, Ngô Trác Hy, Hoàng Trường Hưng và Lương Tĩnh Kỳ bị phát hiện uống rượu, nô đùa ồn ào tại bể bơi khách sạn ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc. Các nguồn tin còn tố cáo, Trác Hy, Trường Hưng (nam diễn viên TVB này cũng đã có gia đình) và Lương Tĩnh Kỳ có những hành động mất kiềm chế do say rượu, cả ba có lúc ôm hôn nhau. Các nghệ sĩ vui chơi, nô đùa quên thời gian. Mãi đến 3 giờ sáng, khi nhân viên khách sạn yêu cầu rời bể bơi, họ mới chịu về phòng.

Ngô Trác Hy và nhóm người bị khách trong khách sạn khởi kiện vì gây ồn ào vào giờ nghỉ ngơi của họ.

Ngô Trác Hy và Lương Tĩnh Kỳ. Ảnh: Sina.

Phản hồi về thông tin “chung vợ”, Trác Hy nói: “Quả thật hôm đó chúng tôi có gây mất trật tự, nhưng không có chuyện tôi và Tĩnh Kỳ ôm hôn nhau”. Tài tử háo sắc còn cho biết thêm, anh và Tĩnh Kỳ quen biết nhau hơn 10 năm, quan hệ của họ khá thân thiết.

Nữ diễn viên cũng đưa ra phản hồi: “Chồng tôi luôn hiểu, ủng hộ và tin tưởng tôi”.

Hải Lan