Ngô Tôn không ân hận vì tiết lộ đã lấy vợ sinh con

Ngô Tôn bị trách móc vì giấu chuyện lấy vợ sinh con / Ngô Tôn từng khóc vì nhớ người yêu

Đầu tháng 10, khi sắp ra mắt sách mới, tài tử người Brunei gốc Hoa - Ngô Tôn - tiết lộ anh đã có gia đình. Hai vợ chồng có con gái đầu lòng năm 2010. Sau đó, Ngô Tôn chia sẻ tin vui vợ chồng anh có em bé thứ hai, bé trai chào đời trong tháng 10.

Ngô Tôn chia sẻ chuyện gia đình.

Giải thích trên Sina lý do giấu diếm đời sống tình cảm, Ngô Tôn nói: “Nếu công khai vợ con, cùng họ ra ngoài, họ sẽ thấy khó thích ứng, thấy sợ hãi. Tôi cũng sợ. Nói thật là ở Brunei, không ít người còn khá bảo thủ, mọi người ít tiếp xúc với showbiz. Mỗi lần fan nhìn thấy bố tôi, họ đều kéo ông tới chụp ảnh, chụp liên hồi. Ban đầu, người nhà tôi không quen với điều đó”.

Trước câu hỏi: “Sau khi công khai, người nhà có thể gặp một số phiền toái, anh có thấy ân hận?”, tài tử khẳng định: "Tôi luôn không ân hận về những việc mình đã làm. Mỗi quyết định đều có mặt xấu mặt tốt. Tôi là người lạc quan nên luôn nghĩ theo hướng tốt hơn".

Ngô Tôn cùng vợ và con gái.

Trước đây, vợ Ngô Tôn không thể nói với người ngoài chồng cô là ai. Nam diễn viên cho biết vợ anh không thấy thiệt thòi vì điều này: “Cô ấy chỉ cười, cảm thấy thú vị. Một lần ở Đài Loan, có người hỏi cô ấy từ đâu tới, vợ bảo đến từ Brunei. Người đó lại hỏi có biết Ngô Tôn không, cô ấy chỉ bảo có nghe nói tới. Về nhà, vợ vui vẻ kể lại chuyện cho tôi”.

Ngô Tôn thường được khen đẹp trai nhưng anh không cảm thấy tự hào vì đều đó. “Tôi chưa bao giờ coi vẻ ngoài của mình là một ưu điểm. Đối với tôi, những người đẹp trai đẹp gái đều do may mắn bẩm sinh, không có gì to tát cả. Tôi hâm mộ người cố gắng vươn lên, người có chiều sâu tâm hồn”. Anh cười nói, nếu fan thích mình chỉ vì đẹp trai, anh sẽ rất đau khổ.

Ngô Tôn là ngôi sao thần tượng nổi tiếng người Brunei.

Ngô Tôn sinh năm 1979, là diễn viên, ca sĩ, diễn viên có lượng fan đông đảo. Tài tử đã đóng Đại Võ Sinh, Cẩm Y Vệ, Chuyện Tình Kiếm Điệp…

Hải Lan