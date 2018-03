Nghệ sĩ Lost Frequencies: 'Hà Nội là một thành phố đẹp'

Đông Hùng trèo lên thùng loa để hát ở lễ hội Monsoon / Nghệ sĩ 'cháy' hết mình ở lễ hội âm nhạc Monsoon

Tối 12/11, Lost Frequencies có mặt tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa ở Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Trước khi lên sân khấu biểu diễn vào khoảng 21h30, anh có buổi trò chuyện với truyền thông.

Lost Frequencies cho biết anh tới Hà Nội trước đó vài tiếng. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Bỉ tới Việt Nam. "Thời tiết ở đây thật ấm áp. Trên đường đến đây, khi ngắm đường phố, tôi thấy Hà Nội rất đẹp", anh tâm sự. Đặc biệt, khi tới Hoàng thành Thăng Long, Lost Frequencies cho rằng đây là một nơi thú vị để tổ chức lễ hội âm nhạc. Theo anh, khung cảnh cổ kính kết hợp với sự hiện đại trong các giai điệu sẽ tạo nên "nhiều điều hay ho".

Lost Frequencies cho biết anh vốn yêu thích các nước châu Á. Sao EDM dự định dành cả ngày 13/11 để cùng bạn bè đi dạo, thăm thú thêm Hà Nội trước khi trở lại Bỉ vào tối cùng ngày.

Khi nhận được lời mời của êkíp Quốc Trung tới lễ hội Monsoon, nghệ sĩ Bỉ đã rất háo hức. Anh chọn một số bản nhạc trong album Less Is More cũng như các tác phẩm sắp ra mắt để gửi tới khán giả.

* Màn trình diễn của Lost Frequencies tại lễ hội Monsoon

Lost Frequencies biểu diễn tại Monsoon

Trong đời sống riêng, Lost Frequencies không để công việc quá ảnh hưởng. "Khi ở với gia đình, bạn bè, tôi chỉ muốn được là là Felix De Laet, còn đi diễn, tôi mới là Lost Frequencies. Do đó, tôi không đưa bất cứ thông tin về đời sống riêng lên mạng xã hội", anh nói.

Lost Frequencies cho biết anh đã có bạn gái. Họ yêu nhau được khoảng hai năm. Bạn gái của Lost Frequencies luôn thông cảm vì người yêu thường xuyên đi diễn tour và tiếp xúc với các fan nữ. Cô cũng tin người yêu tự biết giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

Nghệ sĩ Lost Frequencies có buổi trao đổi ngắn với báo chí trước khi biểu diễn. Ảnh: Giang Huy.

Lost Frequencies sinh năm 1993, là nghệ sĩ nhạc điện tử người Bỉ đầu tiên có 5 đĩa đơn đầu đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Ultratop, giải "Nghệ sĩ đột phá nhất" tại lễ trao giải Red Bull Elektropedia năm 2015, chiến thắng các hạng mục nhạc Dance quốc tế và ca khúc thành công của năm tại lễ trao giải Echo (tương tự với giải Grammy của Mỹ), vượt qua Adele ở giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất của Đức.

Năm 2016, bản hit Reality của anh đạt danh hiệu đĩa bạch kim ở bảy nước, trở thành một trong những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất năm 2016 trên hệ thống Shazam và ghi danh vào bảng xếp hạng của Hall of Fame. Anh vừa ra mắt sản phẩm mang tên Here With You cộng tác với Netsky và Amy Yo.

Trong tối cùng ngày, nhóm nhạc Israel - Garden City Movement - cũng có buổi trao đổi ngắn với báo chí trước khi trình diễn. Dù đây là lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội, các chàng trai trước đó đã nhiều lần thưởng thức đồ ăn Việt Nam và tự nhận mình là fan của ẩm thực Việt.

Nhóm nhạc Israel - Garden City Movement - biểu diễn tại Monsoon Music Festival 2017. Ảnh: Giang Huy.

"Ở chỗ chúng tôi ở, có một nhà hàng Việt rất nổi tiếng tên là Hà Nội. Tất cả món ăn truyền thống của Việt Nam như phở, chúng tôi đều đã thưởng thức qua và rất thích", Johnny Sharoni - một thành viên của nhóm - cho biết.

Ngoài ẩm thực, nhóm nhạc Israel cũng ấn tượng với nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Garden City Movement thích nghe cải lương. Sau show diễn tối 12/11, họ sẽ dành một tuần để nghỉ ngơi. Ban nhạc dự định đi tìm hiểu thêm về các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam và mua về để phục vụ cho việc sáng tác.

Garden City Movement là ban nhạc Indie nổi tiếng ở Israel, thành lập năm 2013. Nhóm từng đoạt giải "MV hay nhất" tại MTV Israel 2014 cho ca khúc Move On và giành giải thưởng "Satellite Award" ở sự kiện cùng tên năm 2016. Nhóm có ba thành viên gồm Roi Avital (guitar, keyboard), Joe Saar (guitar, keyboar) và Johnny Sharoni (hát chính, bộ gõ).

Đức Trí