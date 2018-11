Nghệ sĩ Hàn khốn đốn vì bị fan phản đối hẹn hò

Fan - quyền năng khuynh đảo làng giải trí Hàn / Chuyện sao Hàn tự tử, thân bại danh liệt vì bị fan tẩy chay

Theo MBC, các chuyên gia văn hóa nhận xét fan Hàn Quốc mặc định họ góp phần nuôi sống và giúp nghệ sĩ tạo tầm ảnh hưởng. Người hâm mộ quan niệm trong số tiền cát-xê "khủng" mà sao nhận được có chi phí "bán" đời tư, nghĩa là nghệ sĩ chỉ được là người của công chúng, không được phép yêu đương.

Để không làm mất lòng fan, phần lớn sao Hàn chọn cách giấu chuyện tình cảm. Những nghệ sĩ lộ việc hẹn hò phải gặp khốn đốn như trường hợp của HyunA và E’Dawn. Suốt hai tháng nay, cặp sao khiến dư luận sôi sục khi công khai yêu. Khán giả chỉ trích họ ích kỷ và không tôn trọng mọi người. Trước phản ứng gay gắt của công chúng, công ty Cube quyết định chấm dứt hợp đồng với cả hai.

Khác với HyunA - E’Dawn chấp nhận đương đầu sóng gió để bảo vệ tình yêu, rất nhiều nghệ sĩ Hàn buộc phải chia tay vì không vượt qua sự phản đối của fan, theo Naver. Park Yong Ha - diễn viên đình đám của Bản tình ca mùa đông - là trường hợp được nhắc đến nhiều nhất. Những năm cuối đời, anh vẫn day dứt vì mối tình tuyệt vọng và trách mình không bảo vệ được Eugene (Kim Yoo Jin) - thần tượng xinh đẹp nhất lịch sử Kpop.

Yong Ha từng nói Eugene là mối tình tuyệt vọng, là người anh không bao giờ quên trong cuộc đời.

Yong Ha để ý Eugene từ những năm đầu mới gia nhập làng giải trí. Sau hợp tác trong Yêu em hồi năm 2002, họ "phim giả tình thật". Đầu năm 2003, mối quan hệ của cặp sao bị phát hiện khi hacker xâm nhập máy tính của tài tử. Công chúng lập tức yêu cầu họ chia tay, fan của Yong Ha liên tục "tấn công" Eugene. Phóng viên Cheon Soo Jin của Korea JoongAng Daily nói Yong Ha không thể ngăn cản fan làm tổn thương Eugene nên đành buông tay cô. Chuyện tình buồn, công việc không như ý cộng thêm phát hiện cha bị ung thư giai đoạn cuối khiến anh trầm cảm, rồi tự sát vào năm 2010.

* Yêu em - tác phẩm se duyên cho Park Yong Ha và Eugene

Cố nghệ sĩ Park Yong Ha và Eugene trong phim "Loving you" (2001)

Tương tự, cố ca sĩ thần tượng Kim Jonghyun - thành viên nhóm SHINee - từng khổ sở khi yêu Shin Se Kyung (biệt danh "Nữ hoàng mặt đơ" vì diễn xuất gượng gạo). Tháng 10/2010, ngay sau khi ảnh hẹn hò của họ được tờ Sports Seoul đăng tải, fan phẫn nộ và liên tục thóa mạ Shin Se Kyung, khiến cô phải đóng tài khoản cá nhân. Cặp sao chia tay vì không chịu nổi áp lực. Trong fan meeting tại Đài Loan, Jonghyun bật khóc và cúi đầu xin lỗi hàng nghìn fan. Daum nói nếu có bạn gái bên cạnh, có lẽ Jonghyun sẽ vượt qua căn bệnh trầm cảm và có thể ngăn anh tự sát.

Trưởng nhóm SNSD Taeyeon hứng chịu "gạch đá" vì qua lại với thành viên nổi tiếng nhất EXO - Baekhyun. Trước sự ngăn cản kịch liệt của người hâm mộ, họ đành chia tay. Công ty chủ quản SM yêu cũng đồng tình với quyết định này. Taeyeon sau đó khóc xin lỗi fan ngay tại sân bay, còn Baekhyun viết trên trang cá nhân: "Xin lỗi vì tất cả tổn thương, thất vọng tôi đã gây ra cho các bạn".

Thậm chí năm 2014, diễn viên Chun Jung Myung của Thời trang thập niên 70 phải chia tay bạn gái kém 12 tuổi chỉ sau sáu ngày tiết lộ yêu đương. Trên TV Report, diễn viên tâm sự: "Tôi thua dư luận. Tôi rời xa vì không muốn thấy cô ấy gặp phiền toái và áp lực khi yêu người nổi tiếng". Đến nay tài tử 38 tuổi vẫn độc thân.

Cuối thập niên 1990, Jang Dong Gun vấp làn sóng chỉ trích vì bỏ Á hậu Yeom Jung Hwa để đến với Go So Young. Tài tử khi ấy khẳng định anh và So Young chỉ là bạn bè, không bao giờ yêu đương. Theo Daum, họ giấu kín quan hệ gần chục năm vì sợ sức mạnh dư luận. Mãi năm 2010, đôi uyên ương mới về chung nhà. Đến nay dù viên mãn hôn nhân, một số khán giả vẫn thỉnh thoảng gọi So Young là kẻ thứ ba, còn Jang Dong Gun là sở khanh, ruồng rẫy tình cũ.

Hai cặp nghệ sĩ đình đám Jang Dong Gun - Go So Young (trái) và Kwon Sang Woo - Son Tae Young (phải) từng khổ sở vì bị fan "cấm" yêu.

"Ngôi sao Hallyu" Kwon Sang Woo cũng bị phản đối kịch liệt khi yêu và cưới Á hậu Son Tae Young. Naver cho biết á hậu bị ghét vì đời tư ồn ào, "thay người yêu như thay áo". Bỏ ngoài tai điều tiếng về Tae Young, Sang Woo viết thư tay yêu cầu mọi người buông tha vợ chồng anh. "Ai có quyền xét đoán quyết định của tôi và lên án vợ tôi? Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương do hành động của các bạn gây nên. Tôi không đòi hỏi mọi người phải hiểu và chấp nhận cô ấy. Tôi không yêu và kết hôn với một á hậu mà là một phụ nữ bình thường", anh viết. Công khai bảo vệ Son Tae Young khiến tài tử bị người hâm mộ quay lưng, thiệt hại hàng chục tỷ won vì mất hợp đồng quảng cáo và dự án phim bị đổ bể. Đến nay, vợ chồng anh vượt qua được thị phi để sống hạnh phúc, nhưng tài tử đánh mất hào quang.

Tương tự, thành viên Sungmin của nhóm nhạc Super Junior bị bài xích, phải dừng sự nghiệp gần 5 năm vì yêu và cưới Kim Sa Eun. Người hâm mộ cho rằng anh đã phản bội sự tin yêu của họ. Hôm 18/10, anh tái xuất với MV mới nhưng không được chào đón.

Còn rất nhiều cuộc tình bị dư luận Hàn quay lưng như: Bae Yong Joon - Park Soo Jin, Lee Dong Gun - Jiyeon (T-ara); Lee Min Ho - Suzy... Theo Naver, nhiều nghệ sĩ thậm chí bị fan dọa giết, hành hung khi hẹn hò hay có cử chỉ thân mật với thần tượng của họ.

Daum nhận định cũng có trường hợp công chúng đúng khi phản đối nghệ sĩ yêu đương. Năm 2016, Kim Min Hee hứng chịu búa rìu dư luận vì công khai yêu đạo diễn lớn hơn 22 tuổi, đã có gia đình - Hong Sang Soo. Dù là người đầu tiên đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc LHP Berlin 2017, Min Hee vẫn bị khán giả quê nhà tẩy chay. Cô mất hàng chục hợp đồng quảng cáo, phải đền tiền vì làm hoen ố hình ảnh gương mặt đại diện. Tránh sức ép dư luận, công ty giải trí Soop chấm dứt hợp đồng với Min Hee trước thời hạn. Hiện "Cặp sao bị ghét nhất Hàn Quốc" vẫn gắn bó, luôn bị công chúng phỉ báng mỗi khi xuất hiện.

Ca sĩ thần tượng Sulli đứng đầu danh sách "sao bị ném đá nhiều nhất mạng xã hội lẫn truyền thông" năm 2017 khi từng công khai yêu rapper Choiza - hơn cô 14 tuổi. Từ sao nhí triển vọng, cô trượt dài trong scandal, bị gọi là gái hư. "Cặp đũa lệch" sống phóng túng, thích thác loạn trong bar, uống rượu. Nữ ca sĩ còn đăng ảnh phản cảm, không mặc nội y và loạt tư thế gợi cảm trên trang cá nhân. Fanclub thất vọng về Sulli, lần lượt rời bỏ cô. Hiện cặp sao đã chia tay nhưng dư luận Hàn vẫn bài xích Sulli. Công ty chủ quản SM cũng thất vọng, không thúc đẩy hoạt động của "gà nhà" như trước.

Hình ảnh gây phản cảm của Sulli từ sau khi yêu Choiza.

Từ sau cái chết của ca sĩ Jonghyun, nhiều người trẻ lan truyền thông điệp hâm mộ tích cực và kêu gọi fan bớt khắt khe với nghệ sĩ nhằm ngăn chặn những bi kịch tự tử ngày càng cao: "Hãy yêu thương thần tượng của bạn nhiều nhất có thể, dù họ đang hẹn hò hay quyết định rời nhóm. Dù thế nào hãy ủng hộ họ bởi ít ra họ còn sống. Còn thần tượng của tôi đã không còn trên đời nữa".

Phần một: Fan - quyền năng khuynh đảo làng giải trí

Phần hai: Chuyện sao Hàn tự tử, thân bại danh liệt vì bị fan tẩy chay

>> Kỳ sau: Sao Hàn nỗ lực để đẹp trong mắt khán giả

Thanh Cao