Nét trong sáng thuở đôi mươi của 'mỹ nhân không tuổi' Han Ga In

Nhiều năm qua đi, Ga In của tuổi 36 vẫn trẻ trung, được khán giả gọi là "mỹ nhân không tuổi". Hiện cô đóng chính trong dự án "Mistress" trên đài cáp OCN. Tạo hình trong phim của diễn viên được khen xinh đẹp, không khác so với thuở đôi mươi, tuy nhiên, diễn xuất vẫn bị chê nhạt. Sau 13 năm kết hôn, vợ chồng Han Ga In vẫn hạnh phúc như thời mới yêu. Đôi uyên ương có một con gái.