Nàng Thẩm My Trang của 'Chân Hoàn truyện' sinh con đầu lòng

Tờ Ifeng đưa tin hôm 6/10, nữ diễn viên Lan Hi báo tin cô vừa trải qua ca sinh thường, em bé nặng gần 3,3 kg.

Lan Hi khoe ảnh bàn tay, bàn chân con trên trang cá nhân.

Cô viết: “Sớm mồng sáu, tôi ‘vượt cạn’ thành công, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Chào con yêu, bố mẹ yêu con”.

Hồi tháng 6, nữ diễn viên cùng ca sĩ Trình Tường tổ chức lễ cưới khi cô đã mang bầu sáu tháng. Trước đó, Lan Hi rất ít khi công khai đời tư. Theo lời biên kịch Vương Tiểu Bình, cách đây ba năm vợ chồng Lan Hi đã đăng ký kết hôn.

Bà bầu Lan Hi hạnh phúc trong lễ cưới.

Lan Hi sinh ngày 4/9/1983 tại An Huy, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương năm 2012, cô gia nhập làng giải trí với một số vai phụ.

Nhờ Chân Hoàn truyện, cô được khán giả yêu mến và được nhiều đạo diễn chú ý hơn. Vẻ đẹp dịu dàng giúp Lan Hi xây dựng thành công hình ảnh Thẩm My Trang - một phi tần hiền thục, có học thức. Với vai diễn này, cô từng được đề cử giải thưởng “Diễn viên mới xuất sắc” trong chương trình Quốc Kịch thịnh điển của Đài truyền hình An Huy.

"Thẩm My Trang" trong phim và Lan Hi ngoài đời.

Gần đây, Lan Hi tham gia đóng các phim Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, Mỹ nhân ngư.

Lan Anh