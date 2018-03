Nam Em đoạt huy chương bạc phần thi tài năng tại Miss Earth

Nam Em cùng dàn thí sinh Miss Earth khoe dáng với bikini / Nam Em được dự đoán vào top 10 Miss Earth

Phần thi tài năng diễn ra hôm 18/10 tại Philippines với sự tham gia của một số thí sinh do ban tổ chức chọn. Họ được chia thành ba nhóm biểu diễn. Nam Em thuộc nhóm đầu tiên.

Trên trang cá nhân, Nam Em cho biết cô bị mất giọng nên phần thi không được hoàn hảo như lúc chuẩn bị. Tuy nhiên, cô đã cố gắng hết sức. Người đẹp vui mừng chia sẻ về thành công: "Nam Em đã vượt lên chính mình rồi".

Ở nhóm một, huy chương vàng phần thi tài năng thuộc về thí sinh Quần đảo Cook. Huy chương đồng được trao cho đại diện Macau.

Trong phần thi tài năng, nhóm hai và ba vẫn chưa trình diễn.

Nam Em khoe ảnh nhận huy chương bạc.

* Video: Nam Em hát "You raise me up"

Nam Em hát 'You raise me up' tại Miss Earth 2016

Năm nay, Miss Earth có sự tham gia của 90 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 29/10 tại Mall of Asia Arena, Manila, Philippines.

