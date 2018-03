Mỹ nhân phim 'Tình yêu trong sáng' kết hôn vào tháng sáu

Thử trí nhớ khán giả về loạt phim Hàn vang bóng một thời

Theo Dispatch, công ty quản lý của Kim So Yeon - Namoo Actors - xác nhận cô sẽ lên xe hoa với bạn trai Lee Sang Woo vào tháng sáu tới. Thời gian và địa điểm cụ thể được thông báo sau.

Kim So Yeon và Lee Sang Woo trong phim "Happy Home".

Kim So Yeon và Lee Sang Woo nảy sinh tình cảm khi hợp tác chung trong phim Happy Home của đài MBC và công khai quan hệ vào tháng chín năm ngoái. Cặp sao không muốn kéo dài thời gian hẹn hò mà cho rằng nên ổn định cuộc sống gia đình vì cả hai đều đã bước qua tuổi 36.

Cặp uyên ương bằng tuổi nhau - đều 36 tuổi.

Kim So Yeon là diễn viên nổi tiếng của series Tình yêu trong sáng hồi năm 2000. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 1994 và khẳng định tài năng qua loạt phim đình đám như Mom and Sister, Mật danh Iris, Nữ công tố sành điệu, I Need Romance…

Lee Sang Woo vào nghề năm 2005, góp mặt trong các phim Cuộc sống tươi đẹp, Mã Y, One Warm Word, Let’s Eat, High Society…

Thanh Cao