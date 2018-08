Mỹ nhân Nhật Bản cưới tiền vệ kém tuổi sau World Cup

Vợ, bạn gái xinh đẹp của các tuyển thủ Nhật Bản / Trang phục giấu bụng bầu của 'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản'

Hôm 16/7, Erina Mano cho biết cô và cầu thủ Gaku Shibasaki đã đăng ký kết hôn song không tiết lộ ngày cụ thể. Trên trang cá nhân, Erina Mano nhận xét chồng là người ít nói, giàu nghị lực, chứng minh bản thân qua hành động. Sau khi kết hôn, cô muốn là điểm tựa, động lực của chồng. "Tôi sẽ cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân để cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười", diễn viên bày tỏ.

Erina Mano và Gaku Shibasaki thành vợ chồng sau World Cup.

Gaku Shibasaki chơi cho câu lạc bộ ở Tây Ban Nha, sau khi kết hôn, Erina Mano sẽ giảm công việc ở Nhật Bản để ra nước ngoài sống cùng chồng. Hai ngôi sao quen nhau qua giới thiệu của bạn bè. Thời gian hẹn hò, họ thường xuyên xa cách vì Gaku Shibasaki thi đấu ở Tây Ban Nha.

Erina Mano

Gaku Shibasaki sinh năm 1992, cùng tuyển Nhật Bản làm nên kỳ tích tại World Cup 2018 khi thắng đội bóng Nam Mỹ Comombia và lọt vào vòng 1/8. Erina Mano hơn chồng một tuổi, từng tham gia các phim There's No Easy Job in This World, We Married as Job Romaji (tên Việt là Trốn chạy tuy xấu hổ nhưng lại có ích), Minna! Esper Dayo!... Ngoài ra, cô còn là ca sĩ.

Như Anh