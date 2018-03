Mỹ nhân Hàn Quốc bị kiện gian dâm

Loạt người đẹp Hàn bị điều tra vì cáo buộc bán dâm / Á hậu Hàn quyết chứng minh không bán dâm

Tờ Chosun cho hay một phụ nữ mới đây tố cáo nữ diễn viên Kim Se Ah vì tội gian dâm, làm tổn thương tinh thần cô. Theo người phụ nữ này, Kim Se Ah lén lút qua lại với chồng cô, một phó chủ tịch của công ty kế toán. Mỗi tháng, chồng cô gửi cho Kim Se Ah số tiền 5 triệu won (khoảng 95 triệu đồng). Ông còn cung cấp xe hơi có tài xế riêng cho người đẹp.

Nữ diễn viên Kim Se Ah.

Người vợ này đòi Kim Se Ah 100 triệu won (gần hai tỷ đồng) tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Cô cũng đã đệ đơn ly dị chồng.

Phản hồi về sự việc, Kim Se Ah nói cô đã mời luật sư giải quyết vụ kiện. Nữ diễn viên khổ tâm vì mọi việc còn trong quá trình làm rõ, chưa có kết luận của cơ quan chức năng nhưng dư luận đã coi cô là kẻ có tội. Kim Se Ah khẳng định sẽ đi kiện nếu có những tin đồn làm tổn hại danh dự của cô.

Kim Se Ah gia nhập làng giải trí năm 1996, từng đóng các phim If We Love, Pretty Woman, Who Are You - School 2015... Cô kết hôn với một nghệ sĩ đàn Cello vào năm 2009 và có một con gái.

Như Anh