Mỹ nhân Goo Hara phủ nhận tự tử

Theo Osen, thông tin "Goo Ha Ra tự tử" lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc hôm 5/9. Các nguồn tin cho hay diễn viên kiêm ca sĩ 27 tuổi uống thuốc quá liều, được đưa vào viện cấp cứu.

Ca sĩ Goo Hara.

Đại diện của Goo Hara khẳng định nữ diễn viên không tự tử. Cô mắc bệnh về tiêu hóa, bệnh mất ngủ nên vào viện điều trị. "Goo Hara không có vấn đề lớn về sức khỏe. Cô ấy cảm thấy bất thường sau khi uống thuốc nên chiều nay lại vào bệnh viện khám. Hiện cô ấy vẫn ở trong viện, dự kiến về nhà trong một, hai ngày tới", đại diện của Goo Hara cho biết.

Trạng thái gần đây nhất của Goo Hara trên trang cá nhân được cập nhật hôm 4/9. Nhiều người bình luận trên bức ảnh bất ngờ trước tin đồn cô tự tử, mong cô khỏe mạnh. "Hãy chăm sóc sức khỏe. Tôi rất lo cho em lúc này, làm ơn sớm khỏe lại", khán giả có nickname Brzc viết.

MV Goo Hara MV "Wild" của Goo Hara.

Goo Hara sinh năm 1991, từng là thành viên nhóm nhạc Kara (hoạt động từ 2007-2016). Cô góp mặt trong các phim The Person Is Coming, City Hunter, Secret Love... Hiện người đẹp tham gia chương trình My Mad Beauty Diary của kênh JTBC4. Hara công khai hẹn hò ca sĩ Yong Jun Hyung năm 2011, họ xác nhận chia tay năm 2013, vì muốn tập trung cho công việc.

Như Anh