Mỹ nhân 'Gia đình đá quý' chia sẻ khoảnh khắc bình yên

Sáng 29/4, vợ chồng So Ji Hyun - In Kyo Jin thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh gia đình trên Instagram. Bé gái thứ hai (sinh tháng 10/2017) của họ lần đầu được chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ và chị gái. Êkíp cho biết hai bé mạnh dạn trước ống kính. Trên mạng xã hội, nhiều fan ngưỡng mộ tổ ấm hạnh phúc của đôi diễn viên.

Vẻ rạng rỡ của gia đình So Ji Hyun - In Kyo Jin.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân phim Gia đình đá quý cũng vừa đăng tải hình ảnh bé In Ha Eun (gần ba tuổi) chăm sóc và quấn quýt bên em gái. Cô bé ru em ngủ, chơi đùa và đòi mẹ cho bế em. Độc giả trang Naver khen bé Ha Eun ra dáng chị cả kể từ khi có em.

Tài khoản Lee Sin chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi yêu thích gia đình này. Họ đối xử với nhau chân thành, ít có người chồng nào chiều vợ như In Kyo Jin. Các con của họ cũng rất đẹp". "Nụ cười của họ rất giống nhau. Khác với những cặp vợ chồng luôn giấu diếm mặt con, So Ji Hyun - In Kyo Jin chia sẻ ảnh con mỗi ngày. Họ dạy con có trách nhiệm từ khi còn nhỏ", độc giả Min Kyung nói.

Bé In Ha Eun ra dáng chị gái từ khi có em.

So Ji Hyun sinh năm 1984, hoạt động nghệ thuật từ năm 2002. Suốt 16 năm đóng phim, cô gắn liền với hình ảnh xinh đẹp, kiêu sa trong các phim Khăn tay vàng, Thôn tính thái dương, Gia đình đá quý, Heartstrings, Nàng Alice phố Cheongdamdong, Em là ai, Ba ngày...

In Kyo Jin sinh năm 1980, từng đóng Mối tình bất diệt, I need romance 2012, Người vợ hoàn hảo... Đôi uyên ương quen biết hơn 10 năm và từng hợp tác trong các phim Aeja's Older Sister, Minja, Happy Ending. Kết hôn từ năm 2014, cặp sao được yêu mến nhờ sự chân thành, thấu hiểu nhau. So Ji Hyun cho biết dù bên nhau nhiều năm, tình cảm vợ chồng cô vẫn như thưở mới yêu.

