'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản' sinh con trai

Trang phục giấu bụng bầu của 'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản' / 'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản' mang bầu

Ngày 13/9, Nozomi Sasaki chia sẻ trên trang cá nhân cô sinh con trai cách đây vài ngày, hai mẹ con bình an, khỏe mạnh. "Tiếng khóc to khỏe và đầy sức sống của con làm tôi cảm động như vừa có một kỳ tích. Chúng tôi đều rơi nước mắt", cô viết. Diễn viên chia sẻ trở thành cha, mẹ, vợ chồng cô hiểu rõ trách nhiệm dưỡng dục con gái. Cả hai sẽ cố gắng mang cho con cuộc sống an lành, ấm áp. Người đẹp cảm ơn sự ủng hộ của khán giả, bày tỏ hy vọng được giao lưu, học hỏi cách nuôi dạy con với người hâm mộ.

Vợ chồng Nozomi Sasaki.

Theo Et, thời gian mang thai, Nozomi Sasaki không tăng cân nhiều. Cô chụp nhiều bộ ảnh thời trang, quay quảng cáo, làm mẫu cho tạp chí. Giai đoạn đầu thai kỳ, cô đóng phim Daisy Luck.

Diên viên kiêm người mẫu Nozomi Sasaki.

Nozomi Sasaki đăng ký kết hôn cùng nghệ sĩ hài Ken Watabe hồi tháng 4/2017, hai người từng nhiều lần hoãn tổ chức đám cưới. Ken Watabe sinh năm 1972, hơn vợ 16 tuổi. Nozomi Sasaki gia nhập làng giải trí Nhật năm 2007 với vai trò người mẫu, sau đó thử sức lĩnh vực phim ảnh. Nhiều năm liền, cô có tên trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của website điện ảnh TC Candler (Mỹ).

Nozomi Sasaki trong "Thiên sứ tình yêu". Nozomi Sasaki trong "Thiên sứ tình yêu".

Như Anh