Mỹ nhân 'Bích huyết kiếm' bị chỉ trích chây ì trên thảm đỏ Cannes

Hoa hậu Quý bà Trung Quốc ngã nhào trên thảm đỏ Cannes / Phạm Băng Băng lép vế khi mặc váy 'bánh gato' lên thảm đỏ Cannes

Hôm 8/5, Mã Tô cùng đoàn phim Như ảnh tùy tâm dự lễ khai mạc LHP Cannes diễn ra ở Pháp. Diện thiết kế của Mikael D, người đẹp 37 tuổi tạo dáng hơn sáu phút trên thảm đỏ. Theo Ifeng, cô không chịu bước nhanh dù bị nhắc nhở nhiều lần. Tờ này cho rằng, chỉ vì vài phút đứng trước ống kính, Mã Tô đánh mất nhiều cơ hội vì các thương hiệu, nhà sản xuất coi trọng sự chuyên nghiệp của diễn viên khi hợp tác.

* Mã Tô trên thảm đỏ Cannes 2018

Mã Tô Cannes

Cùng ý kiến trên, chuyên gia thời trang Từ Phong Lập viết trên Weibo: "Cô ấy ra nước ngoài cũng làm chuyện mất mặt như thế sao? Sau này còn có thương hiệu, sự kiện nào dám hợp tác nghệ sĩ như thế". Trong khi đó đông đảo khán giả chỉ trích Mã Tô chây ì.

Nữ diễn viên phản hồi trên trang cá nhân: "Chúng tôi muốn quảng bá cho phim Như ảnh tùy tâm mà. Chúng tôi là người thực tế. Sau lễ khai mạc, tôi lại đi thảm đỏ sự kiện khác, lúc đó anh muốn tôi đi bao lâu thì sẽ đi bấy lâu".

Mã Tô trên thảm đỏ Cannes 2018. Cô sinh năm 1981, đóng nhiều phim truyền hình như "Bích huyết kiếm" (2007), "Tân bạch phát ma nữ truyện", "Mị Nguyệt truyện"...

Ngoài Mã Tô, các ngôi sao như Vương Lệ Khôn, Mizuhara Kiko... cũng gây ồn ào vì mải mê tạo dáng, dù không có mấy ống kính hướng về họ. Đặc biệt, Hoa hậu quý bà Hình Tiểu Hồng selfie trên thảm đỏ trong khi ban tổ chức cấm việc này. Hình Tiểu Hồng còn vướng nghi vấn cố tình ngã để gây chú ý.

Từng có không ít ngôi sao để lại tiếng xấu vì tạo dáng quá lâu trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP Cannes. Năm 2013, nhân viên an ninh nhiều lần nhắc nhở người mẫu Lady Victoria Hervey (Anh) nhường đường cho người khác, nhưng cô này đấu khẩu: "Anh có biết tôi là ai không?". Người đẹp vẫn bị mời ra khỏi thảm đỏ để tránh ách tắc. Diễn viên Dương Mịch cũng để lại hình ảnh xấu khi nét mặt cau có, đôi co với nhân viên an ninh.

* Lương Triều Vỹ "bỏ rơi" vợ trên thảm đỏ Cannes

Lương Triều Vỹ "bỏ rơi" vợ trên thảm đỏ Cannes

Qua sự việc lần này, nhiều khán giả nhớ tới hành động "bỏ rơi" vợ của Lương Triều Vỹ trên thảm đỏ. Tài tử kéo Lưu Gia Linh đi nhanh nhưng cô vẫn muốn nán lại, anh để vợ chụp ảnh còn mình tiến lên phía trước chờ cô. Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng đó là sự khác biệt của những người đến Cannes vì điện ảnh và những người đến để quảng bá bản thân.

Như Anh