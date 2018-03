Mỹ nam Hàn mua nhà đắt đỏ ở tuổi 24 gây tranh cãi

10 sao Hàn sở hữu khối bất động sản hàng chục triệu USD

Theo Nate và Newsen, diễn viên Seo Kang Joon vừa tậu căn hộ theo lối kiến trúc kết hợp giữa khách sạn và nhà ở, có diện tích hơn 125 mét vuông với giá 1,6 tỷ won (khoảng 32 tỷ đồng) tại Seongsu-dong - một trong những khu đắt giá nhất Seoul hiện nay.

* Toàn cảnh một căn hộ tại khu Seongsu-dong cao cấp

Căn hộ hiện đại tại khu Seongsu-dong cao cấp của Seo Kang Joon

Căn hộ này được giới nhà giàu chọn mua vì chỉ cách Gangnam, Gangbuk 30 phút chạy xe và có phong cách phục vụ chuyên nghiệp như khách sạn. Bữa sáng được chuẩn bị bởi nhà hàng buffet. Cư dân có thể gọi đặt các món yêu thích và có người đem đến tận nhà. Tại đây còn có dịch vụ dọn phòng và đậu xe.

Toàn cảnh khu căn hộ cao cấp tại Seongsu-dong.

Thông tin trên khiến nhiều người Hàn bất ngờ bởi loạt sao tậu được nhà tại Seongsu-dong đều đã thành danh, có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật như Eunhyuk, Leeteuk, Kim Heechul (nhóm Super Junior), Han Eun Jung, bình luận viên Oh Jeong Yeon... Trong khi ấy, Seo Kang Joon vẫn là diễn viên tiềm năng, mới gây chú ý khoảng ba năm trở lại đây và cát-xê nhận được ở mức trung bình khá.

Trước đó, vào tháng 12/2016, mỹ nam Kim Jae Joong (nhóm JYJ) bỏ ra 2,1 tỷ won (khoảng 42 tỷ đồng) để mua căn hộ có diện tích 184 mét vuông tại đây.

Cấu trúc căn nhà trong khu Seongsu-dong - tương đương với diện tích và giá tiền căn hộ mà Seo Kang Joon sở hữu.

Trên Daum và các diễn đàn lớn xứ Hàn, nhiều người nhận định tài tử sinh năm 1993 vẫn chưa đủ khả năng kiếm nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn.

Dưới bài viết trên Nate nổ ra nhiều tranh cãi việc Seo Kang Joon mua được nhà ở tuổi 24 dù không phải diễn viên hạng A. Có ý kiến cho rằng: "Kim Jae Joong mua được thì tôi có thể hiểu nhưng Seo Kang Joon đã đủ khả năng rồi ư?". "Anh ta làm thế nào có được chừng ấy tiền vậy? Anh ta đã làm gì?".

Một số khác nói: "Một căn hộ cao cấp ở tuổi của Seo Kang Joon đến bác sĩ cũng chẳng mua nổi". "Anh ta toàn thủ vai phụ, chỉ mới đóng vai chính một phim nhưng lại là 'bom xịt', đến quảng cáo cũng làng nhàng, vậy tiền đâu ra để anh ta mua nhà?. "Các nghệ sĩ nổi tiếng phải mất chục năm mới mơ đến việc sở hữu một căn hộ ở khu nhà giàu, còn Kang Joon chỉ mất ba năm, thật khó tin", độc giả khác viết...

Hiện Seo Kang Joon chưa lên tiếng về những tranh cãi quanh việc mua nhà.

Diễn viên, ca sĩ Seo Kang Joon.

Seo Kang Joon đóng phim từ năm 2012, chủ yếu đóng vai phụ và được mệnh danh là mỹ nam mắt nâu quyến rũ của Hàn Quốc. Anh hoạt động chung nhóm 5urprise - cùng Kang Tae Oh của phim Tuổi thanh xuân. 5urprise đặt mục tiêu trở thành nghệ sĩ đa năng, từ diễn xuất đến ca nhạc....

Sau một vài vai diễn mờ nhạt, năm 2014, anh nổi tiếng hơn nhờ chương trình thực tế Roommate. Khuôn mặt sáng, làn da trắng và tính cách điềm đạm của anh gây ấn tượng. Thời điểm ấy, Kang Joon và bốn thành viên còn lại phải sống chung trong một căn phòng nhỏ, thường ăn mì tôm qua bữa và luôn mơ ước được ăn thịt. Cuộc sống kham khổ của những thanh niên đang độ tuổi 19-20 được phát sóng trên truyền hình dấy lên sự đồng cảm.

* Seo Kang Joon trổ tài chơi piano trong Roommate

Seo Kang Joon trổ tài chơi piano trong Roommate Nhờ hiệu ứng tốt từ Roommate, năm 2015, Seo Kang Joon tạo dấu ấn khi đảm nhận vai nam thứ trong Bẫy tình yêu. Một năm sau đó, anh nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Trong Entourage, anh vào vai diễn viên nổi tiếng và điển trai. Tuy nhiên, tác phẩm lại trở thành "bom xịt", thất bại về tỷ lệ người xem. * Seo Kang Joon trong phim 'Bẫy tình yêu' Seo Kang Joon trong phim 'Bẫy tình yêu'

Anh được mời đóng một số CF quảng cáo nhờ hình tượng sạch. Sắp tới, anh đóng chính trong Are You Human Too? - vai một tài phiệt bị hôn mê sâu.

Thanh Cao