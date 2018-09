Mỹ nam Hàn lao đao sự nghiệp vì hẹn hò 'bom sex' HyunA

Hôm 29/8, công ty Cube Entertainment thông báo nhóm nhạc Pentagon sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc mới vào giữa tháng 9 với tám thành viên. Hai người vắng mặt là E’Dawn và Yan An. Yan An không xuất hiện cùng nhóm vì sức khỏe còn lý do E’Dawn vắng mặt không được đưa ra. Pentagon thành lập năm 2016, gồm 10 thành viên.

HyunA và E'Dawn chụp ảnh thân mật trước khi công bố hẹn hò.

Điều này càng làm khán giả tin rằng E’Dawn bị công ty quản lý ngừng công việc vì công khai hẹn hò ca sĩ HyunA. Trước đó, mỹ nam 24 tuổi vắng mặt trong các buổi giao lưu, quảng bá của nhóm vì "lý do nội bộ". Sự việc bắt đầu từ khi tin đồn E’Dawn yêu ca sĩ HyunA gây xôn xao hôm 2/8. Công ty Cube ban đầu phủ nhận nhưng tới 3/8, HyunA xác nhận trên trang cá nhân cô và ca sĩ kém hai tuổi yêu nhau được hai năm. Cả hai không muốn nói dối, mong được đối diện khán giả trên sân khấu. Họ hứa báo đáp người hâm mộ bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

E’Dawn và HyunA vốn chung nhóm nhạc Triple H (thành lập năm 2017, thành viên còn lại là Hui). Trước khi công khai chuyện yêu đương, cả hai có nhiều cử chỉ thân mật khi tham gia sự kiện, chụp ảnh tạp chí. HyunA từng bị chỉ trích quấy rối tình dục vì hành động ưỡn ngực về phía E’Dawn.

HyunA gây ồn ào vì hành động ưỡn ngực về phía E'Dawn.

Sau khi công khai tình cảm, đôi tình nhân nhận nhiều lời chỉ trích lừa dối, không tôn trọng khán giả. Do E’Dawn còn hoạt động ở nhóm Pentagon, anh bị cho là ích kỷ vì yêu đương trong khi cả nhóm đang nỗ lực gây dựng danh tiếng, sự nghiệp. Trên các diễn đàn, đông đảo fan muốn Cube loại anh khỏi nhóm. Nhiều fan hủy vé tham gia buổi giao lưu của Pentagon. Trước phản ứng của khán giả, nhóm Triple H, Pentagon phải hủy một số lịch trình.

Tại Hàn Quốc, công ty quản lý và khán giả đều không hoan nghênh việc ca sĩ thần tượng hẹn hò. Trên WKorea, đại diện một công ty quản lý từng cho biết hầu hết ca sĩ thần tượng trong độ tuổi chưa chín chắn, dễ bị tình cảm chi phối lý trí, gây ảnh hưởng công việc. Một thành viên hẹn hò sẽ ảnh hưởng tới công việc chung của tập thể, gây bất lợi với các thành viên khác của nhóm.

HyunA Hàn Quốc gây tranh cãi khi cởi áo trên sân khấu HyunA cởi áo, nhảy sexy trên sân khấu.

HyunA không bị ảnh hưởng nặng như bạn trai. Cô sinh năm 1992, ra mắt từ năm 2007 và đã tạo dựng được danh tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại một số quốc gia, khu vực châu Á. HyunA từng là thành viên các nhóm nhạc 4Minute, Wonder Girls. Trong sự nghiệp solo, người đẹp tạo được các hit như Bubble Pop, Red. Năm 2012, cô được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn khi xuất hiện trong MV Gangnam Style của Psy. Với phong cách sexy trên sân khấu, trong các MV hay trên tạp chí, HyunA được mệnh danh là "bom sex", biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc.