Mỹ nam gây sốt màn ảnh Hàn họp fan tại Việt Nam

Jung Hae In - mỹ nam gây sốt màn ảnh Hàn / Gái muộn chồng nổi loạn trong phim 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

Sáng 6/6 tại TP HCM, đại diện của một kênh truyền hình trực tuyến Hàn Quốc chia sẻ thông tin Jung Hae In đến Việt Nam. Thông qua người đại diện, Jung Hae In cho biết anh nóng lòng gặp khán giả Việt để đáp lại tình cảm họ đã dành cho anh qua bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Ngoài ra, anh cũng mong muốn thưởng thức các món ăn Việt mà anh từng biết khi thực hiện một cảnh quay trong phim.

* Jung Hae In hát trong buổi họp fan tại Đài Loan hồi tháng ba

Jung Hae In hát trong buổi họp fan tại Đài Loan hồi tháng ba.

Địa điểm họp fan cũng như số lượng chỗ ngồi sẽ được công bố trong thời gian tới. Ban tổ chức khẳng định họ không bán vé và thực hiện theo mô hình các fanmeeting của Hàn Quốc. Người tham dự có cơ hội trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm và chơi trò chơi cùng thần tượng.

Jung Hae In thu hút khán giả ở vẻ điển trai, dễ mến.

Jung Hae In sinh năm 1988. Nam diễn viên đang gây sốt nhờ bộ phim Pretty Noona Who Buys Me Food (Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi), đóng cặp cùng Son Ye Jin. Trước đó, anh cũng gây ấn tượng với vai nam thứ bên cạnh Suzy và Lee Jong Suk trong While You Were Sleeping (Khi nàng say giấc).

Trong kế hoạch của kênh truyền hình Hàn Quốc, nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng K-pop - Winner - cũng đến TP HCM vào ngày 8/7 để tham gia chương trình V Heartbeat Open Ceremony Show. Đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt như: Chi Pu, Uni5, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Hà Anh Tuấn...

Vân An