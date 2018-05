Morgan Freeman - từ đỉnh cao danh vọng tới bê bối tình dục

Morgan Freeman bị tám phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục / Morgan Freeman diễn phim hài sau vụ việc cháu gái bị đâm chết

Hồi tháng 4, trang Box Office Mojo công bố danh sách 20 diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời. Morgan Freeman đứng thứ tư với 4,5 tỷ USD doanh thu, chỉ sau Tom Hanks, Harrison Ford và Samuel L. Jackson. Diễn viên 80 tuổi được xem là tượng đài ở Hollywood. Theo The Richest, sau 53 năm theo nghiệp diễn, Morgan có khối tài sản 150 triệu USD. Ông hai lần kết hôn - với Jeanette Adair Bradshaw (1967) và Myrna Colley-Lee (1984) - nhưng đều ly dị sau đó. Diễn viên gạo cội có bốn con.

Đầu năm nay, Morgan Freeman nhận giải "Thành tựu trọn đời" của Hiệp hội diễn viên SAG-AFTRA. Morgan từng nhận giải "Thành tựu trọn đời" của Viện Phim Ảnh Mỹ hồi 2011, ghi nhận những đóng góp đáng giá của ông cho nền văn hóa Mỹ thông qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Diễn viên 80 tuổi cũng được trao giải thưởng "Cecil B. DeMille" tại Quả Cầu Vàng 2012.

Thế nhưng, mọi thứ dường như sụp đổ trước nghệ sĩ Mỹ kỳ cựu khi ngày 24/5, tám phụ nữ đứng lên tố cáo Morgan Freeman quấy rối tình dục họ. Ông cũng bị cáo buộc nhiều năm có hành vi không đứng đắn với các đồng nghiệp, phóng viên nữ. Dù chưa có kết quả điều tra cũng như kết luận từ tòa án, sự nghiệp của Morgan Freeman bị lung lay nghiêm trọng. Giải "Thành tựu trọn đời" mà SAG trao cho ông hồi đầu năm nay có thể bị thu lại. Hình ảnh Morgan Freeman trong một số quảng cáo cũng bị gỡ bỏ.

Morgan Freeman có 53 năm theo nghiệp diễn xuất.

Trên Us Weekly, Morgan Freeman nói: "Những ai biết hoặc từng làm việc với tôi đều hiểu rõ tôi không phải là người có ý định khiến người khác không thoải mái. Tôi xin lỗi những ai từng cảm thấy khó chịu hoặc thiếu được tôn trọng. Đó chưa bao giờ là ý định của tôi".

Scandal của Morgan Freeman khiến fan xôn xao. Trên nhiều mạng xã hội như Twitter, Facebook, khán giả có nhiều phản ứng trái chiều về lùm xùm của nghệ sĩ gạo cội. Không ít người bày tỏ tiếc nuối nhân vật có bề dày thành tựu như ông lại vướng vào tai tiếng. Số khác cho rằng cần có thêm bằng chứng và thông tin trước khi đưa ra lời buộc tội có thể hủy hoại sự nghiệp cả đời của diễn viên.

Morgan Freeman sinh năm 1937 tại Memphis, Tennessee, Mỹ. Ông là con út trong gia đình có năm anh chị em, với bố làm nghề cắt tóc, mẹ là giáo viên. Ngay từ nhỏ, Morgan đã say mê phim ảnh và thường tiết kiệm tiền để đi xem phim. Ông cũng tham gia diễn xuất ở trường từ sớm. Năm 12 tuổi, Morgan Freeman theo học Trung học Broad Street ở Mississippi và sau đó chiến thắng cuộc thi kịch toàn bang. Ông được nhận học bổng toàn phần vào trường Jackson State nhưng từ chối để đi học việc tại đơn vị Không quân Mỹ với vai trò thợ máy.

Morgan Freeman gia nhập Không quân Mỹ với hy vọng được trở thành phi công chiến đấu. Tuy vậy, suốt 5 năm, ông phải làm việc như một thợ máy và kỹ sư radar. Năm 1959, Morgan Freeman xin xuất ngũ.

Đầu những năm 1960, Morgan Freeman chuyển tới Los Angeles và theo học các lớp diễn xuất, nhảy múa. Diễn viên sau đó gia nhập nhóm Opera Ring, chuyên dòng nhạc thính phòng. Lựa chọn này đưa Morgan đến với những cơ hội diễn xuất trên sân khấu Broadway. Vai diễn đầu tiên Morgan Freeman được nhận là vai phụ không tên, một người đàn ông lang thang trong phim The Pawnbroke. Morgan tiếp tục được mời đóng vai phụ mờ nhạt, không tên trong The Royal Hunt of the Sun.

Tuổi trẻ, nhiệt huyết với nghề diễn khiến Morgan Freeman nhận đóng mọi vai được mời, chịu khó tìm tòi, chấp nhận đóng vai mờ nhạt để trau dồi bản thân. Và ông phải chờ đợi suốt 20 năm để có được vai diễn bứt phá trong sự nghiệp vào năm 1987. Vai Fast Black trong phim Street Smart khiến giới phê bình để mắt tới Morgan và ông được ghi nhận với đề cử Oscar đầu tiên cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

* Trích đoạn phim "Driving Miss Daisy"

Morgan Freeman - từ đỉnh cao danh vọng tới bê bối tình dục

Morgan Freeman bắt đầu có được lời mời đáng giá. Bên cạnh các tác phẩm truyền hình, ông còn tham gia phim điện ảnh như Clean and sober (1988), Driving Miss Daisy (1989)... Vai Hoke Colburn - một anh lái xe người miền Nam nước Mỹ - đầy bùng nổ ở Driving Miss Daisy đưa Morgan Freeman tới đề cử Oscar thứ hai trong sự nghiệp.

Tuy có tên tuổi tại Mỹ, Morgan Freeman không thể tạo danh tiếng ở nước ngoài. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, Morgan Freeman loay hoay tìm chỗ đứng cho bản thân. Cho tới năm 57 tuổi, ông mới được khán giả thế giới biết đến khi vào vai người tù Ellis Boyd Redding trong phim The Shawshank Redemption (1994) của đạo diễn Frank Darabont. Phim mang về cho Morgan Freeman đề cử Oscar tiếp theo ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Morgan Freeman trong phim "Million Dollar Baby".

10 năm sau, Morgan Freeman lần đầu chạm tay vào tượng vàng Oscar. Vai diễn vận động viên quyền Anh hết thời - Eddie Dupris "Sắt vụn" - trong phim Million Dollar Baby (2004) chỉ là vai phụ, nhưng đôi lúc lấn át hai nhân vật chính. Sau giải Oscar năm 2004, Morgan Freeman vẫn là "người đàn ông của những vai phụ" nhưng đều là vai ấn tượng, trong các tác phẩm ăn khách như Wanted (2008), The Dark Knight (2008), Red (2010), The Dark Knight Rises (2012), Now You See Me (2013) ...

Ngoài khả năng diễn xuất, Morgan Freeman cũng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua chất giọng trầm ấm. Nhờ vậy ông thường được chọn là người dẫn chuyện cho những bộ phim nổi tiếng, lồng tiếng phim hoạt hình, bình phim tài liệu...

Minh Anh