Morgan Freeman bị tám phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục

Ngày 24/5, CNN đăng tải báo cáo sau khi trò chuyện với 16 phụ nữ. Tám người nói họ là nạn nhân của Morgan Freeman, trong khi tám người còn lại khẳng định là nhân chứng.

Diễn viên gạo cội Morgan Freeman. Ảnh: AARP.

Bốn trong số những người được CNN phỏng vấn tố cáo nam diễn viên khiến họ không thoải mái trên phim trường suốt 10 năm qua. Họ nói trước đây không dám lên tiếng vì sợ mất việc làm. Một trợ lý sản xuất trẻ tuổi cho biết cô phải chịu đựng những cái động chạm khiếm nhã và bình luận không thích hợp trên trường quay phim hài Going in Style năm 2017. Cô gái này khẳng định diễn viên 80 tuổi từng tìm cách lật váy cô lên, hỏi liệu cô có mặc đồ lót hay không. Bạn diễn Alan Akin phải can thiệp, yêu cầu Morgan Freeman dừng lại.

Một nhân viên cấp cao thuộc tổ sản xuất phim Now You See Me (2013) nói Morgan Freeman đưa ra nhiều bình luận về cô và cơ thể của những trợ lý khác. "Chúng tôi biết rằng mỗi khi ông ấy chuẩn bị tới, mọi người không nên mặc áo quá hở ngực hay trang phục phô vòng ba - tức là không nên mặc quần quá bó", cô gái kể.

Ba phóng viên giải trí, gồm cả Chloe Melas của CNN, tố cáo Morgan Freeman từng đưa ra bình luận không đứng đắn với họ ở các sự kiện báo chí. Chloe Melas đã đặt câu hỏi và CNN bắt đầu điều tra trong nhiều tháng.

Trên Us Weekly, Morgan Freeman nói: "Những ai biết hoặc từng làm việc với tôi đều hiểu rõ tôi không phải là người có ý định khiến người khác không thoải mái. Tôi xin lỗi những ai từng cảm thấy khó chịu hoặc thiếu được tôn trọng. Đó chưa bao giờ là ý định của tôi".

Morgan Freeman nhận giải "Thành tựu trọn đời" của SAG-AFTRA hồi đầu năm.

Hiệp hội diễn viên SAG-AFTRA đang xem xét tước bỏ giải thưởng "Thành tựu trọn đời" của Morgan Freeman sau vụ việc. "Cáo buộc này đi ngược lại những bước đi chúng tôi đang thực hiện để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho ngành công nghiệp này. Ông Freeman gần đây nhận được một trong những danh hiệu uy tín nhất của hiệp hội vì những đóng góp trong công việc, nhưng chúng tôi đang xem xét lại", người phát ngôn của SAG-AFTRA nói trên Us Weekly.

Morgan Freeman từng bảy lần được đề cử Oscar và một lần được xướng tên với giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cho bộ phim Million Dollar Baby (2004).

