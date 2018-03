Modern Talking tới Việt Nam bằng vé máy bay một tỷ đồng

Modern Talking đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 11

Ban tổ chức chương trình Modern Talking ft Thomas Anders & Band còn lo cho êkíp của ban nhạc với 20 người gồm các chuyên gia âm thanh, ánh sáng đã đồng hành cùng nhóm nhiều năm qua. Trong đó có Daniel Joeriskes - người nổi tiếng với các hệ thống âm thanh tại các nhà hát ở Đức như Hamburg hay Dusseldorf. Ông sẽ nghiên cứu và đưa ra phương án âm thanh cho buổi biểu diễn của Modern Talking tại Hà Nội lần này.

Thomas Anders là ca sĩ chính của nhóm nhạc Modern Talking. Ảnh:Ibizastyle.

Ban tổ chức cho biết họ sẽ phải nhập các thiết bị âm thanh từ nước ngoài để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật từ chuyên gia Đức. Đây không phải điều đơn giản nhưng nhà sản xuất đang nỗ lực hoàn thiện.

Trong chương trình, Thomas Anders và ban nhạc sẽ trình diễn những ca khúc hít gắn liền với tên tuổi của Modern Talking, trong đó có: You're My Heart, You're My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, You Can Win If You Want...

Ông Nguyễn Thùy Dương - giám đốc sản xuất chương trình - cho biết thông tin về show vừa được đưa ra, họ đã bán hết 2.000 vé. Sau năm ngày, các vé hạng từ 800.000 đồng đến hai triệu đồng đều bán chạy. Hầu hết người mua là khán giả trẻ.

Modern Talking ft Thomas Anders & Band sẽ diễn ra tối 26/11 tại Hà Nội. Đêm nhạc có vé dao động từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng.

>> Xem thêm:

Modern Talking đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 11

Đức Trí