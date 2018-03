Miranda Kerr kể về đám cưới với tỷ phú trẻ

Miranda Kerr lần đầu xuất hiện sau đám cưới với tỷ phú / Miranda Kerr đi trăng mật với chồng tỷ phú ở hòn đảo đắt đỏ

Ngày 10/6, Miranda Kerr tham gia một sự kiện tại California (Mỹ) với diễn viên Gwyneth Paltrow. Theo People, người mẫu 34 tuổi chia sẻ với Gwyneth về đám cưới của cô và Evan Spiegel.

Miranda Kerr và tỷ phú Evan Spiegel.

"Đám cưới của chúng tôi rất vui. Khởi đầu ngày hôm đó, chúng tôi cùng nhau tập yoga. Rồi gia đình đến và chúng tôi tổ chức tiệc mừng trong vườn nhà. Thật tuyệt vời”, Miranda Kerr kể.

Bài tập yoga mà Miranda Kerr thực hiện trong ngày cưới có tên gọi Kundalini, đòi hỏi người thực hiện phải thở gấp, tụng kinh và thiền. “Nếu không có phương pháp này, tôi không biết liệu mình có thể làm được những việc đã làm không”, người mẫu Australia nói.

Lễ cưới của Miranda Kerr và tỷ phú kém tám tuổi - Evan Spiegel - được tổ chức tại biệt thự riêng ở Brentwood, Los Angeles ngày 27/5 với hơn 40 khách mời. Hình ảnh đám cưới không được tiết lộ.

Theo E! News, đám cưới được trang trí theo phong cách rustic với những chiếc bàn dài và ghế băng, khăn trải bàn màu kem, nến cao và hoa hồng trắng. Khi tiệc cưới gần kết thúc, Miranda Kerr bất ngờ lên sân khấu và hát ca khúc Still the One của Shania Twain tặng chồng.

Miranda Kerr và Evan Spiegel hưởng tuần trăng mật ở Laucala, đảo tư nhân nằm ở phía Nam Thái Bình Dương với giá phòng 60.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) một đêm.

