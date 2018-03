Minh tinh Nhật Bản lộ ảnh dan díu người có vợ

Người đẹp Nhật tái xuất sau scandal ngoại tình / Nam MC đài TVB bị đuổi việc vì ngoại tình

Tạp chí Shukan Bunshun (Nhật Bản) mới đây đăng loạt ảnh Yumiko Takahashi cùng doanh nhân khoảng 40 tuổi (gọi là B) uống rượu ở quán bar. Sau đó hai người vào khách sạn và ở lại cho tới trưa hôm sau.

Yumiko Takahashi vướng scandal dan díu đàn ông có gia đình. Ảnh: Shukan Bunshun.

Theo nguồn tin, B kinh doanh lĩnh vực ẩm thực, sở hữu nhiều nhà hàng. B vốn là fan của Yumiko Takahashi. Hai người lần đầu gặp nhau hồi tháng 2/2017, sau đó thường xuyên hẹn hò.

Vợ của B khẳng định trên tạp chí này Yumiko Takahashi là lý do B đòi ly hôn cô. Cô phẫn nộ vì B vu khống cô không chăm sóc con gái, hay dùng bạo lực sau khi uống rượu. Vợ của B cho biết sự việc đến hoàn cảnh này, quan hệ vợ chồng không thể tiếp tục. Cô chỉ yêu cầu chồng làm tròn trách nhiệm với con đồng thời trình bày cặn kẽ với hai bên gia đình.

Yumiko Takahashi thời trẻ.

Đại diện công ty quản lý của Yumiko Takahashi thừa nhận việc cô "qua lại" với doanh nhân B. Theo Excite, nhiều người chỉ trích nữ diễn viên và ủng hộ vợ B đòi quyền lợi. Khán giả tìm lại đoạn video Yumiko Takahashi tham gia một chương trình của đài TBS, có đoạn cô kể từng đi ăn với một người đàn ông có vợ. Trên đường về, người này nắm tay cô, tỏ tình. Trong chương trình, Yumiko nói không chấp nhận ngoại tình và không tiến triển tình cảm với người đàn ông đó. Sự bất nhất trong lời nói và việc làm càng khiến người đẹp 45 tuổi bị la ó.

* Giọng ca của Yumiko Takahashi

Yumiko Takahashi

Yumiko Takahashi sinh năm 1974, gia nhập làng giải trí Nhật Bản năm 1989. Cô là ca sĩ thần tượng đình đám thập niên 1990, được yêu thích bởi vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn. Yumiko đóng khoảng 30 phim điện ảnh, truyền hình, trong đó có Good Love, Will You Marry Me, My Little Lover...

Như Anh