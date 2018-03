Minh tinh 29 tuổi Nhật Bản giải nghệ để chăm sóc gia đình

'Mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản' bị chê xuống sắc vì tăng cân

Rạng sáng 1/3, thông qua công ty quản lý, Horikita Maki cho biết cô quyết định từ bỏ làng giải trí. Trong bức thư tay gửi người hâm mộ, nữ diễn viên thổ lộ: "Giờ tôi đã làm mẹ, mỗi ngày sống hạnh phúc bên gia đình mình. Tôi muốn dành toàn bộ tâm huyết để bảo vệ hạnh phúc ấy. Tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng với chồng và được anh ấy ủng hộ. Chúng tôi sẽ xây dựng một gia đình đầy ắp tình yêu. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn trong 14 năm qua".

* Vẻ nhí nhảnh của Horikita Maki

Vẻ nhí nhảnh của Horikita Maki

Horikita Maki kết hôn hồi tháng 8/2015, sinh con đầu lòng tháng 12/2016. Từ khi kết hôn, cô hiếm khi xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Horikita Maki sinh năm 1988, là ngôi sao hàng đầu Nhật Bản, từng hai lần đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Drama Academy Awards. Hanazakari no Kimitachi E, Kurosagi, Always: Sunset on Third Street... là các phim tiêu biểu của người đẹp.

Horikita Maki và chồng, diễn viên kiêm MC Kōji Yamamoto.

Với vẻ ngoài cá tính cùng khả năng diễn xuất, Horikita Maki nhiều lần nằm trong danh sách "Những nhan sắc được ngưỡng mộ nhất" hay "Người tình trong mơ của đàn ông Nhật".

* Ảnh: Vẻ đẹp của Horikita Maki

Nghinh Xuân