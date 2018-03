Michelle Williams đính hôn sau 10 năm Heath Ledger qua đời

Mark Wahlberg và Michelle Williams chênh lệch lớn về tiền lương / Michelle Williams chia tay bạn trai Jason Segel

Ngày 17/1, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ Michelle Williams (37 tuổi) và Andrew Youmans (50 tuổi) đã đính hôn. Dù hai người chưa từng xuất hiện công khai cùng nhau, nguồn tin khẳng định Michelle Williams nghiêm túc trong mối quan hệ này.

"Cô ấy muốn gặp một chàng trai tốt và có cuộc sống gia đình ổn định", người này nói. Andrew Youmans không hoạt động trong làng giải trí. Anh là chuyên gia tài chính, từng theo học trường Harvard.

Hôm 7/1, khi xuất hiện trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2018, Michelle Williams đeo chiếc nhẫn kim cương hình trái tim ở ngón áp út. Khi đó, cô chỉ mô tả nó như một món trang sức bình thường. Khi đi nghỉ năm mới ở Bahamas cùng Andrew Youmans, Michelle Williams cũng đeo chiếc nhẫn này.

Kể từ sau cái chết của Heath Ledger cách đây 10 năm, Michelle Williams luôn kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô chưa từng chia sẻ về chuyện hẹn hò Andrew Youmans. Họ bị bắt gặp đi cùng nhau ở Rome, Italy hồi tháng 7 năm ngoái, khi Michelle Williams ở đây quay phim All the Money in the World. Cả hai nắm tay đi dạo, thỉnh thoảng hôn nhau và thưởng thức đồ ăn địa phương, theo nguồn tin của Us Weekly.

Michelle Williams ở thảm đỏ Oscar 2017

Michelle Williams từng hẹn hò Heath Ledger và có con gái Matilda cùng ngôi sao quá cố. Khi diễn viên Brokeback Mountain qua đời, Michelle Williams tập trung chăm sóc con. Vài năm sau, cô bắt đầu gặp gỡ đạo diễn Spike Jonze, diễn viên Jason Segel và Jonathan Safran Foer, Busy Philipps.