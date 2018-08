Michelle Williams bí mật làm đám cưới

Michelle Williams 10 năm trống vắng sau cái chết của Heath Ledger / Con gái Heath Ledger sau 10 năm mất bố

Michelle Williams là gương mặt trang bìa của tạp chí Vanity Fair, số phát hành tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn, diễn viên 37 tuổi tiết lộ cô và Phil Elverum đã là vợ chồng. Họ làm đám cưới ở núi Adirondacks, New York (Mỹ) với khách mời là vài người bạn và con gái hơn hai tuổi của Phil.

Phil Elverum và Michelle Williams làm đám cưới bí mật ở New York, Mỹ.

Diễn viên Dawson's Creek mô tả mỗi quan hệ giữa cô và Phil Elverum vừa đáng sợ, vừa đặc biệt. Cả hai gặp nhau qua một người bạn chung và cùng trải qua những chuyện đau buồn. Vợ Phil Elverum qua đời năm 2016 vì ung thư, bỏ lại con gái 18 tháng tuổi. Bạn trai Michelle Williams, diễn viên Heath Ledger, cũng qua đời vì sốc thuốc trong căn hộ của họ ở New York. Con gái Matilda của cặp sao đã 12 tuổi.

"Trước đây, tôi chưa bao giờ nói về các mối quan hệ của mình, nhưng Phil lại khác. Anh ấy yêu tôi theo cách tôi muốn sống cuộc đời mình. Tôi tự do trong từng khoảnh khắc. Tôi được dạy để Matilda tự do là chính mình và tôi cuối cùng cũng gặp được một người cho tôi cảm giác tự do", Michelle Williams nói.

* Michelle Williams chụp hình tạp chí

Michelle Williams trên tạp chí Vanity Fair

Michelle Williams hẹn hò Heath Ledger trong ba năm. Khi diễn viên Brokeback Mountain qua đời, Michelle Williams tập trung chăm sóc con. Vài năm sau, cô bắt đầu gặp gỡ đạo diễn Spike Jonze, diễn viên Jason Segel và Jonathan Safran Foer, Busy Philipps. Hồi đầu năm, có thông tin Michelle Williams đính hôn chuyên gia tài chính Andrew Youmans nhưng cô không xác nhận.

Minh Anh