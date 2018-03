Michelle Williams 10 năm trống vắng sau cái chết của Heath Ledger

Michelle Williams đính hôn sau 10 năm Heath Ledger qua đời / Michelle Williams chia tay bạn trai Jason Segel

Michelle Williams vừa nhận lời cầu hôn của chuyên gia tài chính Andrew Youmans, sau tròn 10 năm Heath Ledger qua đời. 10 năm đối mặt cái chết của người yêu và một mình chăm sóc con gái là quãng thời gian khó khăn, cô đơn với Michelle Williams. Cô từng chia sẻ trên tạp chí Porter: "Chẳng có ai để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Mỗi buổi họp phụ huynh, khiêu vũ, sinh nhật, kỳ nghỉ lễ, ngày khai giảng năm học mới, những lần con bé cười... tôi đều nhớ anh ấy vì con bé. Tôi nhớ lúc được chia sẻ con với anh. Tôi nhớ khoảnh khắc cùng anh ấy chăm sóc con gái".

Heath Ledger và Michelle Williams bên nhau ba năm rồi chia tay.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Porter năm 2016, Michelle Williams thốt lên: "Thiếu vắng ai đó là điều khó có thể chấp nhận được", nhưng nhiều năm qua cô dần học được cách làm quen. Diễn viên All the Money in the World chỉ còn biết tìm sự chia sẻ ở bạn bè, những người thực sự hiểu những khó khăn của cô.

Michelle Williams và Heath Ledger gặp nhau lần đầu năm 2004, trên phim trường của Brokeback Mountain. Trong phim, họ vào vai một cặp vợ chồng nhưng ngoài đời, cả hai chưa từng làm đám cưới. Họ sống với nhau và có một con gái. Năm 2007, cặp sao chia tay - 5 tháng trước ngày Heath Ledger được phát hiện đột tử ở nhà riêng vì uống thuốc quá liều.

Heath Ledger và Michelle Williams khi còn hẹn hò

"Trái tim tôi tan vỡ. Với tôi và con bé, đó là khoảng trống trong cuộc sống của chúng tôi. Không gì có thể lấp đầy", Michelle Williams thổ lộ trên tạp chí Marie Claire nhiều năm sau khi Heath Ledger ra đi.

Cái chết đột ngột của người yêu trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với Michelle Williams. Cuộc sống của mẹ con cô bị đảo lộn khi truyền thông bám riết. Cô phải ngừng diễn một năm để ổn định lại cảm xúc và cuộc sống. Có lúc, cô nghĩ đến việc bỏ nghề diễn, rời khỏi làng giải trí để có được bình yên. Nhưng cuối cùng, những giúp đỡ của bạn bè giúp cô vượt qua được sóng gió.

Sau cái chết của Heath Ledger, Michelle Williams chọn sống khép kín và kín đáo chuyện tình cảm. Cô từng hẹn hò vài người nhưng không gắn bó quá lâu. Thay vào đó, cô tập trung vào diễn xuất và nuôi con gái khôn lớn. Michelle Williams thường một mình lên thảm đỏ, hiếm khi có chàng trai nào đi cùng.

Michelle Williams ở thảm đỏ Oscar 2017

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2009, Michelle Williams trải lòng: "Tôi từng nghĩ, yêu một người khác là cách duy nhất giúp tôi bớt đau đớn. Nhưng đây quả là ý tưởng sai lầm. Chuyện đó chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn".

Trên tạp chí Porter năm 2016, cô mô tả về những việc mình đã trải qua: "Tôi không hy vọng mình có thể hẹn hò khi đã bước vào tuổi 36 và có một con gái sắp bước vào tuổi teen. Đó không phải điều tôi tưởng tượng. Tôi chỉ muốn ở nhà, chăm sóc người thân. Tôi cũng hạnh phúc với chính mình. Tôi có khao khát được ở bên một ai đó, nhưng điều đó không khiến tôi hấp tấp để cưới nhầm người".

Bằng việc tập trung vào sự nghiệp, Michelle Williams giành được nhiều thành công những năm qua. Cô lựa chọn phim kỹ lưỡng và xem xét liệu phim có ảnh hưởng tới cuộc sống của con gái hay không. Năm 2009, khi đạo diễn Derek Cianfrance mời cô tham gia phim Blue Valentine tại California, ban đầu Michelle Williams từ chối vì phim trường ở quá xa, cô không thể gần gũi con gái. Cuối cùng, đoàn phim quyết định quay gần New York, nơi mẹ con Michelle Williams sống.

Nữ diễn viên trở thành chỗ dựa cho con gái duy nhất của cô và Heath Ledger.

Từ năm 2008 tới nay, Michelle Williams tham gia vào nhiều tác phẩm nổi tiếng như Blue Valentine (2010), Shutter Island (2010), My Week with Marilyn (2011), Oz the Great and Powerful (2013), Manchester by the Sea (2016), All the Money in the World (2018)... Cô cũng đem về bốn đề cử Oscar, một đề cử Tony Award và thắng một giải Quả Cầu Vàng.

Sau 10 năm đối mặt với nỗi đau mất người yêu, Michelle Williams quyết định bắt đầu cuộc sống mới của hai mẹ con bằng cách nhận lời cầu hôn của Andrew Youmans. Người đàn ông 50 tuổi này "là một người tốt", theo nguồn tin của Us Weekly, trở thành chỗ dựa của mẹ con Michelle Williams, giúp cô có mong muốn xây dựng một gia đình ổn định.

