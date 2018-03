Michael Jackson - người cha thương con theo cách riêng

Đời sống nội tâm phức tạp của con gái Michael Jackson / Những ồn ào trong cuộc đời Michael Jackson

Những điều ít biết đến về cuộc sống của "ông vua nhạc Pop" mới đây được tiết lộ trong phiên tòa xét xử vụ kiện của gia đình Jackson với công ty AEG Live LLC. Khi theo dõi những đoạn băng cùng những chi tiết được các nhân chứng kể lại, người ta thấy Michael Jackson ở một khía cạnh khác, với vai trò là một người cha.

Theo AP, Michael Jackson luôn muốn tạo ra một môi trường đầy yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho bọn trẻ, bao gồm Michael Joseph "Prince" Jackson Jr., Paris-Michael Katherine Jackson và Prince Michael "Blanket" Jackson.

Phút đời thường của Michael Jackson bên các con. Trong ảnh là Paris và Prince Jackson (phải) lúc nhỏ.

Để bảo vệ các con trước sự soi mói của dư luận, Michael Jackson đặt ra những nguyên tắc bất di bất dịch: lũ trẻ không được đến trường học và phải che kín mặt khi ra đường. Tuy nhiên, khi ở nhà, Michael là người rất chiều chuộng và hiểu rõ tâm lý của các con.

Bắt con học ở nhà nhưng "Ông vua nhạc Pop" luôn cố gắng tạo ra một môi trường sinh động và nhiều bạn bè cho lũ trẻ. Theo lời kể của Chase, đầu bếp chính của Michael, vào lần sinh nhật thứ 11, Paris muốn có một bữa tiệc theo chủ đề Michael Jackson. Bố cô bé đã đáp ứng mong muốn đó một cách tốt nhất có thể. Xung quanh phòng ăn, poster của Michael Jackson được treo cùng bìa album và các hình ảnh khác. Các bản hit của Michael được bật trong khi ăn. Bánh sinh nhật của Paris được trang trí với hình Lilo & Stitch, nhân vật Disney yêu thích của cô bé. Không dừng lại ở đó, Michael còn thuê cả một đoàn xiếc mừng sinh nhật cho con. Đoàn xiếc diễn ở sân sau với những tiết mục thú vị cùng đạo cụ là cả một quả khinh khí cầu khổng lồ.

"Ông vua nhạc Pop" chơi đùa với các con.

Một lần khác, Paris có bài tập liên quan đến ốc sên. Chase giúp cô bé bắt rất nhiều ốc sên. Khi mang được chúng vào nhà, cô thấy Michael ngồi đợi sẵn trong phòng. Lúc đó, Chase đã nghĩ mình sẽ bị sa thải. Nhưng Michael không làm thế. Anh còn tự tạo cho những chú ốc sên "một ngôi nhà ấm cúng" bằng bàn tay khéo léo của mình. Chase kể, trên chiếc bảng đen nơi cô ghi thực đơn, Paris thường viết nguệch ngoạc dòng chữ “Con yêu bố”.

Những năm cuối đời, Michael thuê một căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi ở Los Angeles. Lối đi, cầu thang, phòng khách được bày biện như cung điện, có phòng chiếu phim và phòng khiêu vũ. Dinh thự có rất nhiều nhân viên an ninh, hai quản gia, một người trông nom lũ trẻ và một đầu bếp. Bữa tối của gia đình họ thường có những vị khách đặc biệt trong đó có bác sĩ riêng của Michael, Conrad Murray và biên đạo múa Travis Payne. Ngoài bác sĩ Murray, toàn bộ khách khứa và người làm đều không được lên gác và phòng ngủ của lũ trẻ. Khi bếp trưởng Chase muốn chuẩn bị thực đơn cho Michael và các con ông, cô phải viết ra bảng và để ở chân cầu thang. Michael rất quan tâm đến bữa ăn và giấc ngủ của các con.

Một bức ảnh chụp cựu tổng thống Mỹ, Bill Clinton, và Michael Jackson cùng các con. Trong ảnh, bé Paris với thói quen ôm chân bố bẽn lẽn phía sau.

Trong thời gian chuẩn bị cho show diễn "This is it", Michael và biên đạo múa Travis Payne đã có nhiều ngày tập luyện tại tầng hầm của biệt thự trước sự chứng kiến của cậu bé Blanket (lúc đó mới 7 tuổi). Payne kể rằng Blanket rất thích xem cha mình nhảy và luôn cô gắng ở gần cha. Trong lúc tập luyện, Michael thường nói chuyện với con trai và chỉ cho cậu những động tác nhảy.

Để tập luyện cho chương trình, Michael thường xuyên vắng nhà nhưng mỗi khi trở về, Price Paris và Blank lại ùa ra đón cha và ôm lấy chân ông. Có lẽ, đó là thời gian hạnh phúc cuối cùng được kể lại của cha con Michael.

Vũ Khanh

Xem thêm trên Gamethu.net

* Michael Jackson hóa thành zombie

* Michael Jackson The Experience - Huyền thoại trở lại