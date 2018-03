Mel B và chồng hoàn tất thỏa thuận ly hôn

Mel B bị tố đe dọa nhân chứng trong vụ ly hôn / Chồng tố Mel B nghiện rượu và ma túy

Ngày 9/11, Mel B và Stephen Belafonte có mặt tại Tòa án Tối cao Los Angeles, Mỹ để tham dự phiên điều trần vụ kiện bạo hành và ly hôn.

Mel B xuất hiện tại tòa ngày 9/11. Ảnh: AFP.

Theo Us Weekly, luật sư hai bên tiết lộ cả hai đã đạt thỏa thuận ly hôn một ngày trước khi tới tòa. Một phần của thỏa thuận này có liên quan tới quyền nuôi con gái sáu tuổi, Madison.

Mel B và Stephen Belafonte đệ đơn ly hôn hồi tháng 3, chấm dứt hơn 10 năm bên nhau. Mel B tố chồng ngoại tình với vú em Lorraine Gillis và đánh đập cô. Hồi tháng 5, cô xin được lệnh của tòa án cấm Stephen Belafonte đến gần. Tại buổi điều trần ngày 9/11, hai nhóm pháp lý đã hoàn tất thỏa thuận nhưng chưa ký giấy tờ nên lệnh cấm Stephen Belafonte vẫn có hiệu lực, kéo dài tới ngày 13/11.

Vợ chồng Mel B tranh chấp nhiều tháng về các thỏa thuận ly hôn. Ảnh: WireImage.

Mel B và Stephen Belafonte làm đám cưới năm 2007, sau 5 tháng hẹn hò. Cả hai đều có con riêng khi đến với nhau. Mel B có con gái Angel Iris Murphy Brown (hiện chín tuổi - kết quả mối quan hệ với Eddie Murphy) và Phoenix Chi Gulzar (17 tuổi - con của cô và chồng cũ Jimmy Gulzar). Stephen Belafonte cũng có con gái 12 tuổi với bạn gái cũ.

Cách đây hơn 20 năm, Mel B (biệt danh Scary Girl) cùng bốn ca sĩ trong Spice Girls làm mưa làm gió trên sân khấu ca nhạc. Mel B trở thành ngôi sao của truyền hình Mỹ sau khi giành giải nhì trong cuộc thi Dancing with the Stars trên kênh ABC năm 2007. Cô cũng làm giám khảo của cuộc thi America’s Got Talent.

Minh Anh