Mel B dẫn chương trình Miss Universe 2013

Mel B đến VN dẫn chương trình Hoa hậu Hoàn vũ

Đêm chung kết Miss Universe 2013 sẽ được tường thuật trực tiếp từ Crocus City Hall, Moscow, Nga vào 9/11. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vừa công bố thông tin về người dẫn chương trình và nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện năm nay.

Melanie Brown trở lại với vai trò chủ xị đêm trao giải. Cô từng dẫn chương trình Miss Universe diễn ra tại Việt Nam vào năm 2008. Cựu thành viên Spice Girls hiện đảm nhận vai trò giám khảo mùa thứ tám của chương trình America’s Got Talent. Sau gần một thập kỷ tạm vắng bóng trong làng nhạc, nữ ca sĩ gần đây cũng trở lại với single “For once in my life”.

Thomas Roberts là một nhà báo và dẫn chương trình của MSNBC Live hàng tuần. Anh cũng giữ vai trò cố vấn của chương trình “Morning Joe” trên kênh MSNBC và “Today” của NBC. Thomas Roberts sẽ song hành cùng Mel B trong đêm trao giải Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Nữ ca sĩ Mel B. Ảnh: WireImage.

Ban nhạc rock đến từ Las Vegas - Panic! At The Disco - và nghệ sĩ quốc tế Emin sẽ trình diễn trong đêm chung kết. Nữ MC gốc Việt Jeannie Mai cũng trở lại trong vai trò bình luận viên, kết nối với các thí sinh và trò chuyện cùng khán giả.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Miss Universe diễn ra ở Nga. Chung kết cuộc thi sẽ được truyền hình tới 190 quốc gia và dự kiến có một tỷ người xem trên toàn thế giới. Các thí sinh trải qua ba phần thi: áo tắm, trang phục dạ hội và trả lời phỏng vấn để ban giám khảo quyết định ai sẽ đăng quang ngôi vị Miss Universe 2013.

Song Ngư