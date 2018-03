Mel B của Spice Girls ly hôn sau 10 năm đám cưới

Mel B diện váy hở lườn đến dự lễ trao giải Emmy / Ba thành viên Spice Girls tái hợp, lập nhóm tam ca mới

Ngày 20/3, tờ People đưa tin Mel B đã đệ đơn ly hôn Stephen Belafonte. Trong giấy tờ gửi tòa án, ca sĩ 41 tuổi ghi ngày chia tay là 28/12/2016.

Mel B và Stephen Belafonte khi còn bên nhau.

Tuy hôn nhân trục trặc, hồi tháng 2, Mel B vẫn đăng ảnh vợ chồng lên trang cá nhân và khẳng định họ đã trải qua nhiều chuyện nhưng ngày càng gắn bó. "Anh yêu em trước cả khi em biết cách thực sự yêu chính mình. Anh là thế giới của em, anh yêu", cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls viết.

Năm 2014, Mel B và Stephen Belafonte từng cãi vã tưởng chia tay sau khi ca sĩ nổi tiếng nhập viện vì đau dạ dày. Nhà sản xuất Stephen Belafonte thậm chí tìm cách đưa con gái ra nước ngoài, đẩy Mel B vào nguy cơ bị mất quyền nuôi con. Vài tuần sau đó, cả gia đình lại bên nhau đón Giáng sinh như chưa hề có chuyện cãi cọ.

* Mel B hát "For Once In My Life"

Mel B - For Once In My Life

Mel B và Stephen Belafonte làm đám cưới năm 2007, sau 5 tháng hẹn hò. Cả hai đều có con riêng khi đến với nhau. Mel B có con gái Angel Iris Murphy Brown (hiện 9 tuổi - kết quả mối quan hệ với Eddie Murphy) và Phoenix Chi Gulzar (17 tuổi - con của cô và chồng cũ Jimmy Gulzar). Trong khi đó, Stephen Belafonte cũng có con gái 12 tuổi với bạn gái cũ.

Cách đây hơn 20 năm, Mel B (biệt danh Scary Girl) cùng bốn ca sĩ trong Spice Girls làm mưa làm gió trên sân khấu ca nhạc. Mel B trở thành ngôi sao của truyền hình Mỹ sau khi giành giải nhì trong cuộc thi Dancing with the Stars trên kênh ABC năm 2007. Cô cũng làm giám khảo của cuộc thi America’s Got Talent.

Minh Anh