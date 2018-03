Mẹ Mel B phẫn nộ khi con gái bị yêu cầu trợ cấp chồng cũ

Mel B bị yêu cầu trợ cấp chồng 40.000 USD mỗi tháng sau ly hôn

Sau khi tòa án đưa ra phán quyết hôm 14/7, mẹ Mel B chia sẻ trên Twitter: "Điều kinh khủng này không được phép xảy ra ở Anh". Nhiều người hâm mộ đồng tình với mẹ con nữ ca sĩ.

Sau đó, bà Andrea cảm ơn những người ủng hộ và bày tỏ niềm hạnh phúc khi con gái đã thoát ra khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ kéo dài 10 năm. Bà cho rằng sự an toàn của Mel B quan trọng hơn tiền bạc.

Nữ ca sĩ Mel B và mẹ - bà Andrea Brown.

Trước đó, ngày 14/7, tòa án quyết định chấp thuận yêu cầu của Stephen Belafonte, buộc Mel B trợ cấp chồng cũ 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng) mỗi tháng. Cô cũng phải chi thêm 140.000 USD (hơn ba tỷ đồng) cho chi phí luật sư. Quyết định được đưa ra sau khi Stephen Belafonte đệ đơn xin trợ cấp khẩn cấp, nói rằng anh cần giúp đỡ để chi trả tiền thức ăn, thuê nhà và trả hóa đơn điện thoại.

Số tiền này vượt quá khả năng chi trả của Mel B. Trong phiên tòa ngày 1/7, Mel B thừa nhận cô thiếu tiền, không có khả năng trợ cấp cho chồng. Nguồn tin của The Sun cho rằng Mel B hiện còn rất ít tiền trong tài khoản ngân hàng.

* Mel B và chồng trong chương trình truyền hình thực tế

Mel B đệ đơn ly hôn Stephen Belafonte (42 tuổi) hôm 20/3, sau hơn 10 năm làm đám cưới. Ca sĩ 42 tuổi tố cáo chồng cũ ngoại tình với bảo mẫu và có hành vi bạo hành cô. Hai vợ chồng cô có con gái 5 tuổi - Madison. Mel B có hai con riêng - Phoenix (18 tuổi) và Angel (10 tuổi).

Hồi tháng 4, Mel B được tòa án chấp nhận đơn đề nghị, cấm Stephen Belafonte lại gần cô và các con. Trong đơn gửi tòa án, do Us Weekly đăng tải, Mel B viết: “Tôi lo sợ cho sự an toàn của mình và sợ bị ảnh hưởng bởi những lời đe doạ của Belafonte”.

Hà Thu