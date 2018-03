Mẹ con Angelina Jolie ăn nhện và bọ cạp ở Campuchia

Jolie cho phép Brad Pitt gặp con dịp Giáng sinh / Mẹ con Angelina Jolie đi chơi dịp năm mới

Angelina Jolie ăn bọ cạp ở Campuchia

Ngày 20/2, tờ BBC đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh Angelina Jolie và các con giới thiệu về nền văn hóa Campuchia - quê hương của cậu con cả Maddox. Diễn viên 41 tuổi hướng dẫn sáu con cách chuẩn bị các loại nhện, dế, bọ cạp..., cách loại bỏ răng nanh trước khi thả vào chảo dầu nóng. Angelina Jolie nói rằng cô thử những món ăn này ngay lần đầu tiên đến Campuchia.

"Lúc đầu, tôi luôn nghĩ rằng đây là một phần của thực đơn ăn kiêng, nhưng rồi tôi phát hiện đó là thực tế của cuộc chiến sinh tồn trong chiến tranh. Khi mọi người bị chết đói, họ có thể sống sót nhờ vào những thứ như thế này và họ đã làm vậy", Angelina Jolie nói.

Angelina Jolie ăn nhện cùng con gái Shiloh.

Angelina Jolie hướng dẫn cách ăn: "Bạn bắt đầu ăn dế. Dế và một cốc bia. Rồi sau đó chuyển sang nhện Tarantula". Angelina Jolie và con gái Shiloh cùng chia nhau con nhện rồi chuyển sang chế biến bọ cạp. Knox nói về món ăn địa phương này: "Nó có vị như khoai tây chiên".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với BBC, minh tinh từng đoạt giải Oscar mở lòng về chuyện chia tay với Brad Pitt và khẳng định họ sẽ mãi là một gia đình.

Angelina Jolie xúc động khi nói về chuyện chia tay Brad Pitt

Diễn viên phim By the Sea đệ đơn ly hôn Brad Pitt tháng 9 năm ngoái. Cô cùng các con đang có mặt tại Campuchia quảng bá cho bộ phim First They Killed My Father mà Angie làm đạo diễn.

Minh Anh