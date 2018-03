Mark Salling - tuổi trẻ tài năng và cuộc sống tai tiếng

Dàn sao 'Glee' sốc khi biết Mark Salling treo cổ tự tử / Diễn viên 'Glee' treo cổ tự tử ở tuổi 35

Ngày 30/1, Mark Wayne Salling bất ngờ tự tử ở tuổi 35, khi còn chưa thực hiện bản án bảy năm tù vì tàng trữ các sản phẩm ấu dâm. Đồng nghiệp và các diễn viên của Glee đều sốc trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp trẻ. Người bạn của Mark Salling chia sẻ trên Us Weekly anh sống cô đơn, tuyệt vọng những ngày cuối đời vì scandal.

Diễn viên Mark Salling.

Mark Salling sinh ra ở Texas, Mỹ năm 1982 và được bố mẹ cho tự học tại nhà ngay từ nhỏ. Lên trung học, anh mới được đưa tới trường và sớm say mê với âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mark Salling theo học tại Học viện Âm nhạc Los Angeles ở California và bắt đầu nghiên cứu về guitar. Mark Salling sau đó là giáo viên dạy guitar.

Sự nghiệp diễn xuất đến với Mark Salling vào năm 1996, khi anh tham gia bộ phim Children of the Corn IV: The Gathering. 10 năm sau, vai diễn The Graveyard (2006) dẫn tới cơ duyên tham gia loạt phim Glee (2008). Mark Salling gắn bó với loạt phim âm nhạc đình đám từ những ngày đầu cho tới khi show khép lại năm 2015. Anh vào vai Noah Puckerman, một trong những diễn viên chính và thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng. Mark Salling được đánh giá là một trong những diễn viên sáng giá trong dàn sao của Glee. Anh có giọng hát trầm ấm, có thể tự chơi nhạc, sáng tác và sản xuất.

Nhờ thành công của Glee, Mark Salling quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và thành lập hãng thu âm riêng mang tên Pipe Dreams, cộng tác cùng hãng phân phối Fontana. Năm 2010, Mark Salling phát hành album đầu tiên mang phong cách rock pha jazz - Pipe Dreams.

* Mark Salling chơi guitar và hát trong phim "Glee"

Mark Salling đàn và hát trong 'Glee'

Sự nghiệp dần thăng hoa của Mark Salling bắt đầu tuột dốc khi những câu chuyện đời tư bị phơi bày. Theo TMZ, tháng 1/2013, người mẫu Roxanne Gorzela tố cáo Mark Salling ép buộc cô quan hệ tình dục mà không dùng biện pháp bảo vệ. Đại diện của Mark Salling khi đó phủ nhận. Sau đó, Mark và Roxanne đạt thỏa thuận riêng bên ngoài tòa án và rút bỏ đơn kiện. Theo TMZ, Mark Salling phải chi cho Roxanne Gorzela tổng cộng 2,7 triệu USD tiền đền bù, trong đó có 64.155 USD chi phí y tế, 666.000 USD hóa đơn thuốc phát sinh sau này, 180.000 USD thiệt hại và 1,8 triệu USD đền bù cho những đau đớn và tổn thương.

Rắc rối tiếp tục tìm đến Mark Salling khi cuối năm 2015, lực lượng phòng chống tội phạm internet đối với trẻ vị thành niên thuộc đồn cảnh sát Los Angeles đột kích nhà riêng của nam diễn viên và phát hiện hơn 100 bức ảnh khiêu dâm trẻ em ở nhiều tư thế nhạy cảm. Mark nộp 20.000 USD bảo lãnh để được tại ngoại.

Vào năm 2016, một người phụ nữ 22 tuổi lên tiếng khẳng định từng bị diễn viên tấn công tình dục từ trước đó bốn năm. Theo TMZ, người này nói từng hẹn hò với Mark Salling trong vài tháng và khi hai người lần đầu "quan hệ", cô không muốn nhưng bị ép. Cô cũng tố cáo bị Mark Salling chuốc rượu say. Mark Salling không bị truy tố vì người phụ nữ kia không đủ bằng chứng và báo cáo vụ việc quá muộn. Đây là người tiết lộ với cảnh sát về những bức ảnh khiêu dâm trẻ em được Mark Salling lưu giữ trong máy tính.

Cory Monteith và Mark Salling (phải), hai ngôi sao bạc mệnh của loạt phim "Glee".

Tháng 10/2017, sau nhiều tháng bị cảnh sát điều tra, Mark Salling thừa nhận tại Tòa án hạt trung tâm California rằng anh đã tải hơn 50.000 bức ảnh, hàng trăm video khiêu dâm trẻ em về máy tính xách tay. Diễn viên 35 tuổi nhận tội tàng trữ các sản phẩm ấu dâm và đồng ý mức án từ bốn tới bảy năm tù. Mark Salling cũng phải ký nhận là tội phạm tình dục, không được tiếp xúc với bất cứ ai dưới 18 tuổi, trừ khi người đó đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Sau khi Mark Salling mãn hạn tù, anh phải giữ khoảng cách 30 m khỏi trường học, công viên, bể bơi công cộng, sân chơi... Diễn viên 35 tuổi cũng phải chịu 20 năm giám sát.

Sau scandal, Mark Salling bị loại khỏi dự án phim Shankar's Gods and Secrets, dự kiến ra mắt năm 2018. Bộ phim đã quay và bước vào giai đoạn dựng hậu kỳ thì Mark Salling vướng ồn ào liên quan tới tình dục. Đạo diễn Adi Shankar buộc phải quay lại các cảnh có Mark Salling tham gia.

Theo Deadline, tới tháng 3 năm nay, Mark Salling sẽ bắt đầu lãnh án tù, theo phán quyết của tòa án trước đó. Tuy nhiên, diễn viên ra đi trước khi thực thi bản án. Người bạn của Mark Salling nói về những ngày cuối đời bị xa lánh của anh trên Us Weekly: "Anh ấy rất cô đơn và tuyệt vọng. Anh ấy sẽ sớm phải ngồi tù. Những người từng quen biết đều cắt đứt mối quan hệ. Anh ấy rời khỏi Los Angeles vì muốn trốn chạy".

* Mark Salling khoe giọng hát trong phim "Glee"

Diễn viên 'Glee' đối mặt án 7 năm tù vì tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em

Theo TMZ, tháng 8/2017, Mark Salling tìm cách cứa hai cổ tay để tự tử và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Khi đó, luật sư của Mark Salling phủ nhận câu chuyện. Tới ngày 30/1, anh một lần nữa tìm cách kết thúc cuộc đời bằng cách treo cổ lên cây.

