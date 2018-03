Mariah Carey diễn đêm đón giao thừa sau sự cố hát nhép năm ngoái

7 khoảnh khắc hát nhép khiến sao thế giới phát ngượng / Mariah Carey xấu hổ vì lộ hát nhép đêm giao thừa

Ngày 22/12, Us Weekly đưa tin về lịch biểu diễn năm mới của Mariah Carey, trong đó cô tiếp tục tham gia sân khấu Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest - chương trình nghệ thuật trực tiếp thường niên đón năm mới do nghệ sĩ quá cố Dick Clark khởi xướng. Năm ngoái, sự cố kỹ thuật tại đây làm lộ việc Mariah Carey hát nhép.

Mariah Carey ngượng ngùng trên sân khấu năm ngoái.

Mariah Carey gửi thông cáo ngày 22/12: “Chúng tôi đều đồng ý màn biểu diễn năm ngoái không đi theo hướng mong muốn và rất khao khát được bước về phía trước để đem đến cho nước Mỹ một đêm nhạc tuyệt vời và kỷ niệm chương trình Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2018. Hẹn gặp các bạn tại Quảng trường Thời đại”.

Trên Twitter, Mariah Carey cũng viết: “Hiệp hai với Rockin’ Eve tại New York”. Năm nay, cô sẽ tham gia cùng các nghệ sĩ Camila Cabello, Nick Jonas và nhóm nhạc đồng quê Sugarland.

* Mariah Carey hát nhép trong đêm giao thừa 2017

Mariah Carey hát nhép trong đêm giao thừa

Năm ngoái, khi Mariah Carey hát ca khúc Auld Lang Syne, khán giả nhanh chóng phát hiện lời hát và thể hiện của Mariah Carey trên sân khấu không khớp nhau. Đến khi nhạc chuyển sang bài Emotions, ca sĩ nổi tiếng không thể bắt nhịp vào bài hát và phải "câu giờ" bằng cách trò chuyện với khán giả. Trong khi đó, các vũ công vẫn tiếp tục nhảy và khán giả vẫn hát theo tiếng nhạc.

Quản lý của Mariah Carey - Stella Bulochnikov - cho rằng lỗi kỹ thuật của đơn vị tổ chức sản xuất Dick Clark Productions khiến ca sĩ gặp sự cố trên sân khấu.

Minh Anh