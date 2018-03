Lý Liên Kiệt khuyên Ngô Kinh giữ đầu lạnh khi thành 'vua phòng vé'

Vẻ đẹp lai của bóng hồng phim hành động Ngô Kinh / Chân Tử Đan: 'Kỷ lục của Ngô Kinh quá sức tưởng tượng'

Ngô Kinh cùng người đẹp Lư Tĩnh San quảng bá phim Chiến lang 2 ở Hong Kong hôm 6/9. Trả lời trang On về cảm xúc khi phim đạt doanh thu 5,6 tỷ nhân dân tệ (gần 860 triệu USD), Ngô Kinh đáp: "Tôi rất vui mừng vì phim đạt thành tích tốt đến thế, nếu nói không vui là nói dối. Nhưng sư phụ của tôi, cha tôi và anh Lý Liên Kiệt đều khuyên tôi phải giữ đầu lạnh trong giai đoạn này đồng thời cần nghĩ nghiêm túc bước tiếp theo tôi muốn gì, làm gì".

Ngô Kinh và Lư Tĩnh San quảng bá phim ở Hong Kong.

Tại một sự kiện trước đó, Ngô Kinh cũng bày tỏ anh học hỏi Lý Liên Kiệt trong lĩnh vực từ thiện, đó là làm việc hết lòng và không khoa trương. Ngoài đời anh và Lý Liên Kiệt thường xuyên trò truyện. Hai người từng theo học võ sư Ngô Bân, tài tử họ Lý là sư huynh của Ngô Kinh.

Trong buổi quảng bá, Ngô Kinh phủ nhận bất hòa với Chân Tử Đan. Anh tiết lộ cách đây mấy hôm gặp Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt, Tử Đan chúc mừng thành công của anh. Khi được hỏi anh và Chân Tử Đan ai mạnh hơn, Ngô Kinh đáp: "Là người trong nghề, chi bằng cùng làm phim hay, không nên khiêu chiến, gây thị phi".

* Hậu trường đánh nhau dưới, phá xe tăng trong "Chiến lang 2"

Hậu trường Chiến lang

Ngô Kinh chia sẻ anh không tự vỗ ngực khi siêu phẩm của mình công chiếu ở Hong Kong. "Thực ra giấc mơ điện ảnh của tôi bắt đầu từ Hong Kong, chính các đạo diễn Hong Kong phát hiện ra tôi".

Ngô Kinh cho biết do tham gia phim ảnh, thính lực của anh giảm sút nên người khác nói to anh mới nghe rõ. Sau chuyến quảng bá ở Hong Kong, anh sẽ nghỉ ngơi, làm phẫu thuật do vết thương trên phim trường. Khi được hỏi tại sao không nhờ người đóng thế, anh đáp: "Nếu tôi không tự làm, bạn có mua vé xem diễn viên đóng thế không? Chẳng còn cách nào khác".

* Hậu trường cảnh hôn của Ngô Kinh - Lư Tĩnh San

Ngô Kinh kể ý nghĩa nụ hôn với mỹ nhân trong 'Chiến lang 2'

Chiến lang 2 do Ngô Kinh đạo diễn, biên kịch, đóng chính đồng thời làm nhà sản xuất. Công chiếu từ cuối tháng 7, phim trở thành tác phẩm đoạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc, lọt vào danh sách 100 tác phẩm ăn khách nhất mọi thời. Ngô Kinh khẳng định sẽ làm tiếp phần ba.

Nghinh Xuân