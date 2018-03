Lý do tài tử 'The Mummy' ngày càng im ắng ở làng điện ảnh

Tài tử 'Mummy' ám ảnh vì bị chủ tịch Quả Cầu Vàng lạm dụng tình dục / Sao 'Xác ướp Ai Cập': Người thành danh, kẻ thiếu tiền nuôi con

Ngày 22/2, Brendan Fraser xuất hiện trên tạp chí GQ, kể về nỗi ám ảnh của anh sau khi bị cựu chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood - Philip Berk - sàm sỡ năm 2003. Trong bài phỏng vấn, Brendan Fraser nói anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ việc, dẫn đến dần rút lui khỏi các tác phẩm lớn, khi tiếng tăm đang lên. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khác khiến sự nghiệp của Brendan Fraser tụt dốc.

Diễn viên Brendan Fraser.

Brendan Fraser sinh năm 1968 ở Mỹ, có bố mẹ là người Canada. Anh từng diễn những vai nhỏ ở đại học khi theo học tại New York. Khi ra trường năm 1990, anh quyết định tìm cơ hội tại Hollywood. Sau nhiều vai mờ nhạt, Brendan Fraser đóng cùng Matt Damon và Chris O'Donnell trong phim School Ties. Vai diễn này đưa anh tới những phim nổi bật như The Passion of Darkly Noon (1995), The Twilight of the Golds (1997)...

Năm 1997, Brendan Fraser thành công ở phòng vé với tác phẩm George of the Jungle, xây dựng dựa trên bộ phim hoạt hình cùng tên. Hai năm sau, diễn viên người Mỹ được mời đóng loạt phim The Mummy (1999), The Mummy Returns (2001)... Tuy nhiên, cùng những tác phẩm ăn khách, Brendan Fraser cũng có lựa chọn sai, tham gia những bộ phim bị cả khán giả và giới phê bình quay lưng như Blast from the Past (1999), Dudley Do-Right (1999)...

Brendan Fraser lãng tử trong loạt phim "The Mummy".

Các tác phẩm hành động của Brendan Fraser tham gia không được thực hiện các phần ăn theo do doanh thu quá thấp. Riêng loạt phim The Mummy được thực hiện ba phần thì đến phần ba - The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) - sụt giảm doanh số trầm trọng, dẫn tới nhà sản xuất dừng phim gần một thập kỷ. Năm 2017, Tom Cruise được chọn đóng thay Brendan Fraser trong loạt phim The Mummy mới, nhưng tập đầu tiên cũng thất bại.

Vấn đề tiền bạc cũng khiến Brendan Fraser không có đủ kinh phí đầu tư êkíp để duy trì danh tiếng, các mối quan hệ ở Hollywood. Theo Fox News, năm 2007, khi sự nghiệp đang đi xuống, Brendan Fraser ly hôn người đẹp Afton Smith và phải chi tiền chăm sóc con cái 900.000 USD một năm. Năm 2013, Brendan Fraser đệ đơn lên tòa án Connecticut xin được giảm khoản tiền này xuống vì thu nhập của anh không đủ chu cấp cho các con.

Brendan Fraser bên vợ cũ và các con.

Tài tử 49 tuổi cũng gặp chấn thương khi đóng các cảnh hành động và phải chi nhiều tiền cho quá trình điều trị. Anh kể trong cuộc phỏng vấn với GQ về chấn thương ở lưng khi quay phần ba phim The Mummy ở Trung Quốc (năm 2008). Brendan Fraser trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để giảm áp lực lên tủy sống và dây thần kinh, thay thế một phần đầu gối... Diễn viên The Mummy nói với GQ anh dành bảy năm để ra vào bệnh viện.

* Brendan Fraser trong "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor"

Trailer The Mummy - Tomb of the Dragon Emperor

Chấn thương cũng là một phần nguyên nhân khiến Brendan Fraser không thể theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. "Đóng phim trong hoàn cảnh suốt ngày phải ra vào bệnh viện, điều đó là không thể. Tôi phải đổi nhà, trải qua cuộc ly hôn, thêm các con chào đời.... Tôi đã trải qua những điều mà người ta đôi khi cảm thấy chưa sẵn sàng", Brendan Fraser trải lòng trên GQ.

Tháng 12/2016, khi Brendan Fraser xuất hiện trong một chương trình để quảng bá phim truyền hình The Affair, anh thể hiện tâm trạng buồn bã trước những thay đổi của cuộc đời mình. Người hâm mộ khi đó nhớ tới Brendan Fraser và cùng nhau kêu gọi Netflix, HBO và các công ty truyền thông trao cho diễn viên nổi tiếng thêm cơ hội. Hơn 46.000 chữ ký đã được thu thập trên trang Change.org. Cùng năm đó, Brendan Fraser bắt đầu nhận được lời mời tham gia các bộ phim truyền hình và ký hợp đồng với công ty quản lý mới, theo Deadline.

"Tôi thấy mình cần phải xây dựng lại từ đầu, từ nơi khiến mình gục ngã. Tôi làm vậy vì lợi ích của mọi người, cho dù có làm tổn thương mình hay không", Brendan Fraser nói trên GQ.

