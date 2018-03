Lý do Jennifer Garner và Ben Affleck dùng dằng chuyện ly hôn

Ben Affleck chuẩn bị dọn đồ khỏi nhà sau khi đệ đơn ly hôn vợ / Jennifer Garner và Ben Affleck đệ đơn ly hôn

Ben Affleck và Jennifer Garner tuyên bố chia tay ngày 30/6/2015, sau 10 năm làm đám cưới và có ba con (Violet - 11 tuổi, Seraphina - tám tuổi và Sam - năm tuổi). Đến giữa tháng tư năm nay, cả hai mới đệ đơn ly hôn.

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao họ cần nhiều thời gian đến vậy để chấm dứt hôn nhân, khi cả hai đã xác định chuyện chia tay.

Những người thân thiết của gia đình Ben-Jen tin rằng cả hai muốn tìm cơ hội hàn gắn. Một năm sau khi thông báo chia tay, họ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. E! News khẳng định dù quyết định ly thân, tình cảm của cả hai không thay đổi. Họ dành thời gian để cải thiện mối quan hệ.

Tháng 5/2016, nguồn tin của People nói: "Ben muốn Jen quay lại". Không chỉ Ben, Jennifer cũng muốn cho mình thêm một cơ hội. Tháng 7/2016, sau chuyến đi nghỉ cùng nhau, nữ diễn viên nghiêm túc nghĩ lại về chuyện chia tay.

"Cô ấy có khoảng thời gian tuyệt vời ở châu Âu với Ben và bọn trẻ. Cô ấy dường như hạnh phúc hơn khi trở lại Los Angeles", nguồn tin của People nói.

Vì sao Jennifer Garner và Ben Affleck dùng dằng chuyện ly hôn

Theo E! News, nguyên nhân khác là họ suy nghĩ cho cảm xúc của các con. Cả hai muốn ba con dần hiểu được những thay đổi trong gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn trên CBS This Morning tháng 3/2016, Ben Affleck nói: "Chúng tôi đang làm hết sức và đặt bọn trẻ lên trên hết. Đó là cách chúng tôi tập trung vào cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mỗi bước đi đều chỉ vì các con, mọi thứ khác phải đứng sau. Jen là một bà mẹ tuyệt vời và tôi thấy may mắn khi có cô ấy cùng làm phụ huynh của các con".

Ngoài ra, nhiều người tin rằng Ben Affleck cần vợ ở bên để không sa ngã. Tháng 5/2016, nguồn tin phía Ben Affleck tiết lộ với People: "Ben chưa bao giờ ổn khi ở một mình và giờ cũng thế. Nhưng anh ấy đang không ngừng cố gắng".

Tháng 3/2017, Ben Affleck thông báo anh vừa hoàn thành chương trình cai nghiện rượu và muốn các con thấy anh không xấu hổ khi nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác. Ben Affleck cũng cảm ơn vợ vì đã ở bên anh những lúc khó khăn.

Theo E! News, Jennifer Garner đợi Ben cai nghiện xong và tinh thần ổn định hơn mới đệ đơn ly hôn. "Cô ấy cho anh ấy cơ hội hồi phục và cả hai cùng quyết định chấm dứt mọi chuyện. Họ đồng quan điểm và rất hợp tác", nguồn tin của E! News chia sẻ.

Gia đình Jennifer Garner và Ben Affleck.

Ngoài ra, Ben Affleck quá bận rộn với lịch quay và quảng bá phim. Trong hai năm qua, tài tử đóng Batman V Superman: Dawn Of Justice (2016), The Accountant (2016), Justice League (2017), ghi hình The Batman năm 2017. Anh còn đạo diễn Live By Night (2016).

Hôm 13/4, Jennifer Garner và Ben Affleck đệ đơn lên toà án xin ly hôn và cùng bày tỏ mong muốn chia sẻ quyền nuôi con. Họ cũng đang thương thảo vấn đề phân chia tài sản.

Minh Anh