Lý do cuộc thi Hoa hậu Mỹ bỏ phần bikini

Đầu tháng 6, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss America Organization) thông báo sẽ bỏ phần thi áo tắm kể từ năm 2019. Trên tờ Time, Blain Roberts - nhà sử học kiêm tác giả cuốn Pageants, Parlors, and Pretty Women: Race and Beauty in the Twentieth-Century South - nhận định ban tổ chức điều chỉnh tiêu chí nhằm chống lại những chỉ trích rằng đó đơn thuần chỉ là một cuộc thi sắc đẹp. Blain Roberts cũng cho rằng quyết định của Tổ chức Hoa hậu Mỹ đầu tháng 6 thực chất tiếp nối lịch sử từng diễn ra và để phù hợp tình hình xã hội hiện tại.

Cuộc thi hoa hậu Mỹ đầu tiên được tổ chức năm 1921 tại thành phố Atlantic. Thời điểm này, ngành công nghiệp đồ thể thao đang phát triển rực rỡ khi giới trung lưu có nhiều thời gian đi du lịch. Việc phụ nữ được khoe đôi chân trong bộ đồ bơi được đánh giá là động thái giải phóng tự do, sau nhiều năm xã hội Mỹ yêu cầu khắt khe về ăn mặc.

Tuy vậy không lâu sau, phong trào phản đối phụ nữ trình diễn với đồ bơi lên cao. Phần thi áo tắm gặp phải phản ứng gay gắt và bị hủy bỏ từ năm 1928 tới 1932. Những nhà lãnh đạo tại Atlantic không chấp nhận việc phụ nữ chỉ mặc đồ bơi trình diễn. Những người hoạt động tôn giáo bảo thủ lên án các cô gái thi nhan sắc, khoe cơ thể.

Sau năm 1932, phần thi áo tắm được đưa trở lại các cuộc thi nhan sắc nhưng ban tổ chức đưa thêm các tiêu chí khác để đánh giá thí sinh. Năm 1935, cuộc thi thêm phần tài năng. Năm 1945, các học bổng đại học được trao cho người chiến thắng nhằm thu hút những cô gái có học thức. Năm 1989, thí sinh phải quảng bá mạnh mẽ hoạt động từ thiện và xem đó là một tiêu chí đánh giá.

Từ năm 1998, sau khi Kate Shindle mặc bộ đồ bơi hai mảnh (bikini) trình diễn, các thí sinh của Miss America đều mặc bikini cho vòng thi áo tắm. Tuy vậy, khi thời trang và xã hội phát triển nhanh hơn sự thay đổi của các luật lệ tại Miss America, bộ đồ bơi hai mảnh - từng là biểu hiện của sự hiện đại, phá cách - không còn phù hợp.

Theo Blain Roberts, ở thời điểm phong trào #MeToo lên cao, phụ nữ đòi quyền bình đẳng và được đánh giá đúng về bản thân, không chỉ ở vẻ ngoài, thì mục đích và tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Mỹ cần thay đổi cho phù hợp.

Hủy bỏ màn thi áo tắm cũng được cho là hành động nhằm khích lệ khán giả Mỹ chú ý cuộc thi hơn. Tỷ lệ người xem chương trình Hoa hậu Mỹ ngày càng giảm và không còn được yêu thích như trước đây, nhưng sự thay đổi về cách tổ chức có thể khiến khán giả tò mò xem cuối cùng cuộc thi có ý nghĩa gì.

Một số người hâm mộ và thí sinh của cuộc thi ủng hộ động thái này, xem đó là dấu hiệu của sự tiến bộ và thay đổi phương thức đánh giá phụ nữ.

Cara Mund, Hoa hậu Mỹ 2018, đăng hình bộ bikini lên trang cá nhân và viết: "Tạm biệt đồ bơi hai mảnh". Hoa hậu Mỹ 2015, Kira Kazantsev, chia sẻ trên tờ Times: "Sau một ngày trên truyền hình, Hoa hậu Mỹ phải bước xuống đường trong 365 ngày còn lại trong năm. Họ sẽ phải thăm nhiều thành phố, di chuyển nhiều, trở thành đại sứ cho các dự án từ thiện... Tất cả đòi hỏi hoa hậu phải là người nhanh nhẹn, khỏe khoắn, truyền cảm hứng... không có nghĩa người đó bắt buộc phải mặc bikini đẹp".

Theo Kira Kazantsev, những thay đổi của Tổ chức Hoa hậu Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn. "Nói thật, tôi thích phần thi bikini. Tôi thích sải bước trên sân khấu ở khoảnh khắc ấy vì nó phù hợp tính cách của mình. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra nó chẳng đóng góp gì cho trách nhiệm hoa hậu tôi phải làm. Ngược lại, phần thi ấy cản trở công việc của tôi. Những người tôi gặp sẽ không đánh giá tôi nghiêm túc, thậm chí đưa ra những nhận xét dâm dục, chế nhạo tôi", Kira thổ lộ.

Cuộc thi Miss America được tổ chức tại Mỹ từ năm 1921 với đại diện của các tiểu bang trên khắp cả nước. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một học bổng giá trị lớn tại bất cứ trường đại học nào. Cuộc thi lâu đời này bị lấn át bởi Miss USA ra đời sau. Trong khi thí sinh của Miss America chủ yếu là sinh viên, Miss USA có đối tượng đa dạng hơn. Miss USA có nguồn kinh phí dồi dào và những người chiến thắng thường được chọn làm đại diện nước Mỹ thi Hoa hậu Hoàn vũ. Đại diện của Miss USA không đưa ra ý kiến về thay đổi cơ cấu cuộc thi Miss America.

