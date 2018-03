Lý do Cameron Diaz ngày càng vắng bóng ở Hollywood

Dàn sao 'My best friend's wedding' sau 20 năm / Loạt ảnh nude thời trẻ của Cameron Diaz bất ngờ được đăng tải

Năm 2017 đánh dấu tròn 20 năm bộ phim My Best Friend's Wedding chinh phục khán giả thế giới. Chừng ấy năm cũng chứng kiến nhiều thay đổi của dàn diễn viên chính, trong đó có Cameron Diaz.

Cameron Diaz thành công nhờ nhiều bộ phim tình cảm.

Cameron Diaz từng ghi dấu ấn trong thập niên 1990 với nhiều tác phẩm nổi tiếng như My Best Friend's Wedding (1997), There's Something About Mary (1998), Charlie's Angels (2000)... Thế nhưng, kể từ phim Annie (2014), người đẹp không có được tác phẩm nào đáng chú ý. Danh tiếng của cô tại Hollywood cũng dần suy giảm.

Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Cameron Diaz bị ảnh hưởng khi hầu hết các phim cô tham gia đều không nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. Theo thống kê của Nickiswift, kể từ phim In Her Shoes (2005), chưa phim nào của Cameron Diaz được đánh giá "Fresh" (hay) trên trang Rotten Tomatoes. Có thể kể đến những tác phẩm như Gambit (2014), Annie (2014), The Counselor (2013)...

Chút tươi sáng trong sự nghiệp sau này của Cameron Diaz là dù phim bị nhà phê bình chê bai, vẫn có vài tác phẩm giành thắng lợi nhất định ở doanh thu phòng vé. Ví như Bad Teacher vượt mốc 100 triệu USD năm 2011, hay The Other Woman (2014) thu về hơn 200 triệu USD toàn thế giới.

Tuy vậy, cứ mỗi phim đạt doanh thu cao, Cameron Diaz lại gặp thất bại với một tác phẩm khác. Vào năm The Other Woman ra mắt, Camaron Diaz cũng đóng chính trong phim Sex Tape - tác phẩm bị các nhà phê bình chê thậm tệ và gây thất vọng ở phòng vé. Hay như phim Annie, cũng phát hành năm 2014, chỉ thu được 85 triệu USD, trong khi kinh phí đầu tư đã lên tới 65 triệu USD.

Một nguyên nhân lớn khiến Cameron Diaz rời xa sự nghiệp là tập trung thời gian cho gia đình. Người đẹp muốn tìm lại chính mình, cân bằng cuộc sống.

Cô tìm thấy tình yêu bên rocker Benji Madden, sau quá nhiều cuộc tình không có hồi kết. Cả hai làm đám cưới đầu năm 2015.

Cameron Diaz nói về chồng trong một sự kiện năm 2017 trên People: "Anh ấy là một nửa trong cuộc sống của tôi, trong mọi thứ. Tôi chưa từng gặp ai ủng hộ mình nhiều đến thế. Anh ấy cho tôi dũng khí để được là chính mình và khai phá bản thân. Tôi thấy thật may mắn".

"Chồng không chỉ là bạn đời mà còn là mọi thứ của tôi. Chúng tôi rất khác nhau, như hai hạt đậu trong một cái vỏ, nhưng lại chia sẻ những giá trị sống tương đồng", diễn viên Charlie's Angeles nói trong một hội thảo hồi tháng 6.

Sau nhiều năm làm việc trong ngành giải trí, Cameron Diaz tích lũy đủ tiền để tận hưởng cuộc sống gia đình mà không quá lo lắng chuyện kiếm sống. Theo Celebrity Net Worth, tài sản hiện tại của diễn viên 45 tuổi là 140 triệu USD. Năm 2014, cô vẫn có tên trong danh sách 100 ngôi sao giàu nhất thế giới của Forbes.

Diễn viên 45 tuổi hiện chú tâm chăm sóc gia đình và viết sách.

Rời xa màn ảnh, người đẹp tóc vàng lại dành tâm sức cho nghiệp viết lách. Cô trở thành tác giả viết về lối sống và cho ra mắt tác phẩm The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body (2013), The Longevity Book (2016)... Cả hai cuốn sách đều nhận được đánh giá tích cực. The Longevity Book đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất của New York Times.

Khi tham gia cuộc hội thảo về sức khỏe Goop Wellness của diễn viên Gwyneth Paltrow hồi tháng 6, Cameron Diaz thừa nhận sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí đã khiến sự nghiệp của cô xuống dốc nhiều năm nay. "Tôi không thể tự nhủ với bản thân tôi là người thế nào. Tôi cảm thấy cần hoàn thiện mình nhiều hơn", cô nói khi ngồi cùng nhà thiết kế Tory Burch, người mẫu Miranda Kerr.

