Lưu Đào giúp chồng trả nợ 47 triệu USD

Nguồn tin trên On cho biết từ năm 2010, Lưu Đào dốc sức lực cho công việc để cùng chồng trả khoản nợ 300 triệu nhân dân tệ (47 triệu USD) do công ty của anh phá sản. Tám năm qua, người đẹp đóng khoảng 50 phim điện ảnh, truyền hình, tham gia hàng loạt show truyền hình cùng các buổi diễn ca nhạc. Cát-xê của cô khi đóng Mị Nguyệt truyện là 32 triệu nhân dân tệ. Năm 2017, cô xếp thứ sáu danh sách 100 ngôi sao nổi bật do Forbes (ấn bản Trung Quốc) thực hiện, với thu nhập 27,3 triệu USD.

Vợ chồng Lưu Đào và hai con.

Vương Kha - chồng cô - chia sẻ trong một chương trình vợ chồng cô ít nhìn thấy nhau. Có năm, hai người chỉ ở bên nhau tổng cộng 15 ngày. Hiện nay, khi đã trả hết nợ, anh muốn hai vợ chồng dành nhiều thời gian cho nhau, hâm nóng tình cảm. Tuy nhiên, Lưu Đào chia sẻ cô khó dừng lại vì đã quen với guồng công việc. Hơn nữa hiện cô có những cơ hội tốt, sức khỏe ổn nên không muốn bỏ lỡ các cơ hội đó.

* Lưu Đào trong phim "Mị Nguyệt truyện"

'A Châu' Lưu Đào giúp chồng trả sạch nợ sau phá sản

Lưu Đào và Vương Kha kết hôn năm 2008, chỉ sau chưa đầy một tháng quen biết. Vương Kha chi bốn triệu nhân dân tệ (hơn 600 nghìn USD) cho đám cưới. Nữ diễn viên giải nghệ sau khi kết hôn, sinh hai con một trai và một gái. Tuy nhiên, vì khủng hoảng tài chính năm 2008, chồng Lưu Đào phá sản, cô quyết định quay lại đóng phim để cùng chồng trả nợ, vực dậy kinh tế gia đình.

Nữ diễn viên chia sẻ trên tờ Thanh Niên Bắc Kinh cô là người mạnh mẽ. Những cộng sự thân nhau nhiều năm cũng chưa bao giờ thấy cô yếu lòng vì sóng gió cuộc đời. "Khiến tôi gục ngã, phải là một chuyện kinh khủng như thế nào nhỉ? Tôi cũng chưa hình dung ra chuyện đó", Lưu Đào nói. Vương Kha cho biết vợ luôn cố gắng xây dựng hình ảnh lành mạnh, tích cực. "Những gì đẹp nhất, mạnh mẽ nhất cô ấy cống hiến cho phim ảnh, còn điều cô ấy dành cho tôi thường là sự mỏi mệt, rã rời", Vương Kha nói.

Lưu Đào biểu diễn hôm 1/5 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hồi tháng 4, một số tài khoản mạng xã hội đăng tin Lưu Đào cặp kè một diễn viên trẻ, khiến gia đình lục đục. Nữ diễn viên bác bỏ tin trên và cho biết sẽ nhờ pháp luật xử lý sự việc.

Như Anh