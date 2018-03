Loạt sự kiện gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc

Giọng ca chính nhóm nhạc thần tượng SHINee tự tử / Kim Joo Hyuk tử vong do chấn thương đầu sau tai nạn lật xe

Ca sĩ thần tượng Jonghyun (SHINee) tự tử

Chiều 18/12, fan châu Á bị sốc nặng khi ca sĩ Jonghyun (SHINee) tự tử ở tuổi 27. Anh được phát hiện bị ngộ độc khí than trong tình trạng khóa kín cửa. Nguyên nhân tự tử được cho là bị trầm cảm. Tin tức về anh tràn ngập khắp các mặt báo, đứng đầu top tìm kiếm tại Hàn. Shawol - fansite lớn nhất của SHINee - chìm trong nỗi đau. Các fan liên tục cầu nguyện khi thần tượng qua đời.

Ca sĩ Jonghyun - nhạc sĩ kiêm giọng ca chính nhóm SHINee.

Tin nhắn tuyệt mệnh của ca sĩ hé lộ góc khuất của làng giải trí khắc nghiệt xứ Hàn và nỗi cô đơn trong tâm hồn người nghệ sĩ. Anh như tha thiết, van nài chị gái: "Em đã khổ sở đến tận bây giờ. Hãy để em ra đi. Hãy nói rằng em đã vất vả rồi. Coi như đây là lời chào cuối cùng của em".

Hiện trường vụ ca sĩ tự tử

Trưởng nhóm SNSD gây tai nạn liên hoàn

Tối 28/11, trưởng nhóm Taeyeon của SNSD trở thành tâm điểm chỉ trích khi gây tai nạn cho hai xe khác. Ngay sau va chạm, công ty SM Entertainment lập tức xin lỗi và thừa nhận do Taeyeon bất cẩn. Vụ việc ồn ào khi cư dân mạng đăng đàn trách ca sĩ được ưu tiên cấp cứu trước, trong khi một tài xế đang chảy nhiều máu và những người bị thương nặng hơn phải chờ đợi. Hai ngày sau đó, cô khiến khán giả phẫn nộ khi chia sẻ đoạn video quảng bá album Giáng sinh khi dư âm vụ tai nạn chưa lắng xuống.

Đám cưới Song Hye Kyo - Song Joong Ki

Ngày 31/10, hôn lễ Song - Song là sự kiện đình đám showbiz châu Á năm 2017, được truyền thông nhiều nước trực tiếp. Đây cũng là đề tài bàn luận của người hâm mộ trên mạng xã hội. Trên Twitter, #SongSongCoupleWedding là hashtag nổi bật với 693.000 lượt đề cập. Trên Weibo, "Đám cưới Song Song" được bàn tán nhiều nhất.

Theo kết quả thăm dò từ 1.700 người Hàn của công ty nghiên cứu thị trường Gallup Korea vừa qua, Song Hye Kyo xếp thứ ba danh sách sao Hàn ấn tượng nhất năm qua. Chồng cô - Song Joong Ki - xếp thứ nhất với số phiếu áp đảo.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo lần đầu tái xuất bên nhau sau đám cưới

Diễn viên Kim Joo Hyuk tử nạn sau vụ lật xe

Khoảng 16h51 phút ngày 30/10 (giờ địa phương), chiếc xe do Kim Joo Hyuk điều khiển bị lật sau khi tông vào một tòa chung cư cũ tại Samseong-dong, Seoul, Hàn Quốc. 18h30 phút cùng ngày, anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 45 do chấn thương sọ não. Sự ra đi bất ngờ của tài tử để lại nhiều tiếc nuối bởi anh bỏ lại những dự định còn dang dở.

Nhóm SNSD chỉ còn 5 thành viên, có nguy cơ tan rã

Tối 9/10, công ty SM thông báo SNSD sẽ hoạt động với năm thành viên là Yoona, Sunny, Taeyeon, Hyoyeon và Yuri. Ba ca sĩ khác rời nhóm, không tiếp tục ký hợp đồng với công ty. Tiffany có ý định sang Mỹ học còn Seohyun và Sooyoung muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất. Tin tức này khiến người hâm mộ SNSD trên thế giới bị sốc và tiếc nuối bởi các thành viên đã gắn bó suốt 10 năm.

SNSD chỉ còn 5 thành viên

Thú cưng của Choi Si Won cắn chết người

Choi Si Won khiến showbiz Hàn dậy sóng vì chú chó bull Pháp của anh cắn nữ CEO nhà hàng họ Kim hôm 30/9, bà mất sáu ngày sau đó vì nhiễm trùng máu. Dù gia đình nạn nhân tha thứ, tài tử vẫn bị chỉ trích nặng nề, ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật. Trên nhiều diễn đàn, khán giả liên tục yêu cầu anh rời khỏi làng giải trí.

Si Won từng nhiều lần đăng ảnh chú chó cưng trên mạng xã hội.

Ngày 17/12, trong concert Super Show 7 của Super Junior tại Seoul, Choi Si Won một lần nữa gửi lời xin lỗi về sự cố và mong được tha thứ.

Con gái Choi Jin Sil tố bà ngoại bạo hành

Hồi tháng 8, Choi Joon Hee - con gái cố diễn viên Choi Jin Sil - khiến dư luận xôn xao khi tố bị bà ngoại bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Cô nói bị bà đánh bằng móc quần áo, bóp cổ, nhiếc móc cô không nên có mặt trên đời và bà ngoại là lý do khiến bố mẹ cô ly hôn. Joon Hee kể bị trầm cảm từ hồi tiểu học, từng nhiều lần tự tử bằng cách cắt cổ tay hoặc thắt cổ bằng vòi hoa sen. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ mọi cáo buộc vì không có chứng cứ.

Choi Joon Hee và bà Jung Ok Sook - mẹ cố diễn viên Choi Jin Sil.

Scandal hút cần sa của T.O.P (nhóm Big Bang)

Ngày 1/6, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, T.O.P bị khởi tố không giam giữ vì sử dụng chất cấm ba lần vào tháng 10/2016. Luật sư của ca sĩ cho hay anh bị bạn gái cũ dụ dỗ hút cần sa. Anh bị tuyên 10 tháng tù nhưng được hưởng án treo hai năm và nộp phạt 12.000 won (hơn 240.000 đồng).

T.O.P đến tòa án ngày 20/7.

Sự việc trở nên ồn ào khi Han Seo Hee - bạn gái cũ - tố T.O.P chính là người rủ cô hút cần sa và chỉ trích anh "yếu sinh lý" trên mạng xã hội.

T.O.P khai sử dụng cần sa vì bị bạn gái dụ dỗ

Kim Woo Bin bị ung thư vòm họng

Ngày 24/5, tờ DongA đưa tin Kim Woo Bin ung thư vòm họng giai đoạn đầu. Quá trình xạ trị, anh không bị rụng tóc nhưng gầy đi 10 kg, còn khoảng 60 kg. Sau sáu tháng chữa trị, tình trạng của anh đã khá hơn. Vì bệnh tật, tài tử phải dừng đóng phim, từ bỏ vai trò đại sứ của Thế vận hội mùa đông 2018. Bạn gái tài tử - Shin Min Ah - tiếp sức anh chống chọi bệnh tật.

BTS - nhóm nhạc Hàn đầu tiên thắng giải Billboard

BTS được trang Billboard, Forbes, Vogue... gọi là "hiện tượng toàn cầu", "dẫn đầu làn sóng Kpop" với nhiều thành tích nổi bật. Từ vô danh, họ vụt sáng thành sao, lập kỷ lục lượt xem trên youtube Hàn, album bán ra ở mức triệu bản.

Hồi tháng 5, BTS vượt mặt Justin Bieber, Selena Gomez và Ariana Grande… giành giải "Top Social Artist" (Nghệ sĩ ảnh hưởng nhất mạng xã hội) tại Billboard Music Awards - chiếm 76% số vote với hơn 300 triệu lần được nhắc tên trên Twitter. Họ là nhóm nhạc Hàn đầu tiên được vinh danh tại sân khấu âm nhạc lớn này.

BTS nhận giải thưởng của Billboard

Hiện tượng Wanna One

Nhóm Wanna One ra mắt làng giải trí ngày 7/8, gồm 11 thành viên - được chọn từ "show thực tế sống còn" - Produce 101 - và hoạt động trong 18 tháng. Ngay khi chào sân, Wanna One lập tức được gọi là "Tân binh quái vật" khi liên tục lập kỷ lục lượng album được tiêu thụ nhiều nhất, doanh thu "khủng" từ các hợp đồng quảng cáo...

Họ đứng thứ hai top 30 nhân vật quyền lực của ngành giải trí Hàn năm 2017 - chỉ sau diễn viên Song Kang Ho. Ngày 25/11, Wanna One nhận giải "Nghệ sĩ tiềm năng" ở Việt Nam và được vinh danh "Nhóm nhạc nam mới xuất sắc" ở Nhật Bản hôm 29/11.

Wanna One biểu diễn "Burn It Up"

Từ khóa "Sulli"

Theo số liệu từ Google, Sulli đứng thứ ba danh sách từ khóa được giới trẻ Hàn tìm kiếm nhiều nhất năm 2017, chỉ sau phim hoạt hình Nhật Bản - Your Name - và Goblin (Yêu tinh) - phim truyền hình ăn khách xứ Hàn.

Diễn viên, cựu ca sĩ thần tượng Sulli.

Sulli là diễn viên, cựu ca sĩ nhóm nhạc thần tượng F(x). Cô phủ sóng khắp các mặt báo, tin tức giải trí trên truyền hình vì loạt scandal tình ái, ăn mặc hớ hênh, thường xuyên đăng ảnh giường chiếu, phản cảm lên trang cá nhân. Đặc biệt, việc đóng cảnh nóng với nam diễn viên Kim Soo Hyun và lộ hình ảnh nhạy cảm trong bom tấn Real khiến Sulli trở thành nhân vật giải trí được giới trẻ Hàn Quốc tìm kiếm nhiều nhất năm qua.

Phân cảnh nóng của Sulli và Kim Soo Hyun trong phim 'Real'

Đám cưới Kim Tae Hee - Bi Rain

Ngày 19/1, Bi Rain và Kim Tae Hee tổ chức đám cưới kín đáo với sự có mặt của khoảng 10 khách mời - là bạn bè thân thiết và gia đình hai bên. Truyền thông châu Á liên tục đưa tin về sự kiện, khen ngợi sự giản dị của đôi diễn viên. Con gái đầu lòng cặp sao chào đời hồi tháng 10.

Hôn lễ của Kim Tae Hee - Bi Rain là đám cưới tiết kiệm của showbiz Hàn Quốc.

Trong chương trình Around the world travel package của đài JTBC vừa qua, Bi Rain tiết lộ chi phí đám cưới khoảng 2 triệu won (40 triệu đồng) và tiếc vì tổ chức quá sơ sài. “Tôi luôn nuối tiếc về hôn lễ vì muốn làm nhiều thứ cho vợ vào ngày đó", anh nói.

Rain: 'Kim Tae Hee đẹp trong mọi khoảnh khắc'

Nhiều cặp tình nhân chia tay

Bên cạnh những đám cưới nổi tiếng, showbiz Hàn năm nay cũng chứng kiến sự chia ly của tám cặp tình nhân đình đám gồm: Suzy - Lee Min Ho, Hyun Bin - Kang So Ra, Lee Jun Ki - Jeon Hye Bin, Lee Sung Kyung - Nam Joo Hyuk, Krystal (nhóm F(x)) - Kai (nhóm EXO), IU - Jang Ki Ha, UEE - Kangnam và BoA - Joo Won.

Suzy và Lee Min Ho chia tay hồi tháng 11, sau hơn hai năm yêu.

